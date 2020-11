L’écran gaming incurvé 34″ et 144 Hz de Xiaomi est 130 € moins cher

Un bon écran gamer doit offrir une belle surface d’affichage, une définition élevée et un taux de rafraîchissement exemplaire ! Cela tombe bien, ce sont toutes les qualités de l’écran gaming Xiaomi Mi BHR4269GL 34'' qui se permet en plus d’être un brin incurvé. Le meilleur ? Il est disponible à la Fnac et Darty à 369 euros au lieu de 499 euros.

La Xiaomi Mi BHR4269GL 34 » était une des surprises de la rentrée, car quand Xiaomi s’attaque à un nouveau segment, il fait en général les choses bien. Son premier moniteur gaming est aussi épuré que sa fiche technique est alléchante. Vous recherchez l’écran qui accompagnera vos longues soirées jeux vidéo ? Bonne pioche, il est actuellement disponible avec une belle réduction de 130 euros sur son prix d’origine.

En bref

Design minimaliste

Format 21/9 et courbure d’écran très immersif

Taux de rafraîchissement de 144 Hz et diagonale de 34 »

Cet écran gaming est commercialisé au prix de 499 euros, mais en cette période de promotions, il passe à 369 euros chez Darty et la Fnac. Un écran pour fragger de 34 pouces à moins de 400 euros cela ne court pas les rues.

Pour en savoir plus 👇

Son design minimaliste a l’avantage d’être très passe-partout. La légère courbure de 1000R n’a rien d’exagéré et favorise l’immersion. Comme son format 21/9, qui en plus d’être idéal pour les jeux vidéo, permet en bureautique de travailler avec plusieurs fenêtres plus confortablement. N’oublions pas les 34 pouces de diagonales de sa dalle VA !

Sa définition d’écran est du UWQHD (3440 x 1440 pixels), un très bon format pour s’immerger dans les jeux vidéo, de Doom à Flight Simulator en passant par Age of Empires, cet espace latéral est très appréciable. Bonne chose, ce format est aussi très pratique si vous travaillez souvent avec deux, ou plus, fenêtres ouvertes simultanément à l’écran.

Cet écran affiche des caractéristiques techniques aussi très intéressantes. Comme son taux de rafraîchissement de 144 Hz et la compatibilité AMD FreeSync, pas de nVidia G-Sync par contre. Ensuite, son temps de réponse est de 4 millisecondes pour une réactivité sans faille.

