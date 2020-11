Electro Dépôt : déjà des prix bas sur le Galaxy Note 10, le Realme 7 Pro, la Logitech G502 Hero…

Electro Dépôt ne participe pas au Black Friday. Pour autant, l'enseigne propose régulièrement des prix plus bas que la concurrence. Voici notre sélection des bonnes affaires de ce mois de novembre.

Depuis 2004, Electro Dépôt s’engage dans son opération « Des prix bas qui font du bien ». En effet, l’enseigne a l’habitude de proposer des tarifs attractifs sur la grande sélection de produits qu’elle propose à la vente. Nous vous avons sélectionné les offres les plus intéressantes, concernant des smartphones, mais aussi un téléviseur, une barre de son et une souris.

Le Samsung Galaxy Note 10 à 479 euros

Le Samsung Galaxy Note 10 est le smartphone haut de gamme de Samsung de l’année 2019. Samsung oblige, il profite d’un écran AMOLED de 6,3 pouces presque parfait, ainsi que de l’interface OneUI qui est une belle réussite. La partie photo est également excellente, grâce à la polyvalence offerte par la triple caméra. Enfin, le Samsung Galaxy Note 10 dispose du S Pen, un stylet tactile qui offre des fonctionnalités supplémentaires intéressantes.

Le Samsung Galaxy Note 10 est actuellement en promotion au prix de 479 euros chez Electro Dépôt. C’est tout simplement deux fois moins cher que son prix de lancement. À ce tarif, le flagship de 2019 est une très bonne affaire.

Le Realme 7 Pro à 298 euros

Le Realme 7 Pro est un téléphone très équilibré pour son prix. Tout d’abord, il est équipé du processeur Snapdragon 720G avec 8 Go de RAM, ce qui lui permet d’assurer toutes les tâches avec fluidité, même les jeux 3D. La partie photo est aussi très efficace, notamment avec un capteur principal capable de belles choses, même de nuit. Enfin, le Realme 7 Pro impressionne grâce à une autonomie généreuse, et une charge ultra rapide de 65 watts.

Lancé au prix de 329 euros il y a quelques semaines, le Realme 7 Pro est déjà en promotion. En effet, son prix passe à 298 euros, soit une remise d’environ 10 %, grâce à une offre de remboursement.

La souris Logitech G502 Hero à 49 euros

La souris Logitech G502 Hero est l’une des références du marché. En effet, elle est très polyvalente et peut être utilisée pour différents usages. Son excellent capteur optique, la possibilité d’ajuster le poids et ses nombreux boutons en font une souris très efficace pour les jeux vidéo. Tandis que sa prise en main agréable et la molette débrayable avec défilement horizontale la rendent adaptée pour des tâches bureautiques.

La souris Logitech G502 Hero est affichée à 49 euros chez Electro Dépôt. À ce prix-là, il est difficile de trouver une souris aussi complète et polyvalente.

Téléviseur Samsung 4K 65TU6905 à 599 euros

Si vous êtes à la recherche d’un grand téléviseur de 65 pouces à bon prix, ce modèle de 2020 de Samsung peut vous intéresser. D’une définition 4K, ce téléviseur profite du processeur Crystal Processor 4K qui permet d’upscaler les images de définition inférieure, tout en optimisant les contrastes et la luminosité. Enfin, le téléviseur Samsung 65TU6906 profite de l’interface Tizen, et bénéficie de nombreuses applications pour regarder des contenus d’autres sources (Netflix, Prime Vidéo, YouTube, etc.).

Proposé à 799 euros sur le site de la marque, le téléviseur Samsung 65TU6905 de 65 pouces est affiché à 599 euros chez Electro Dépôt. Un petit prix pour une grande diagonale d’écran.

La barre de son Samsung HW-R450 à 129 euros

Pour profiter au mieux de son téléviseur, rien ne vaut une barre de son qui est le bon équilibre entre encombrement et restitution sonore. La barre de son HW-R450 a l’avantage de venir avec un caisson de basse sans fil, ce qui améliore considérablement la profondeur des graves. Cette barre de son 2.1 fonctionne également en Bluetooth afin d’y connecter un téléphone par exemple. Pratique pour sonoriser une fête.

La barre de son Samsung HW-R450 est affichée à 159 euros sur Electro Dépôt. Grâce à une offre de remboursement de 30 euros, son prix chute à 129 euros. Un prix accessible pour un produit capable d’améliorer significativement le confort de visionnage.

Qui est Electro Dépôt ?

Electro Dépôt est une chaîne de magasins spécialisés dans la vente de produits électroménagers et multimédias. La particularité de cette chaîne est de proposer des tarifs souvent plus attractifs que la concurrence. Pour faire baisser ses prix, Electro Dépôt explique négocier et acheter les produits en grande quantité afin d’en faire baisser les prix.

Quels sont les modes de livraison d’Electro Dépôt ?

Electro Dépôt propose deux modes de livraison. Le premier est la livraison traditionnelle par voie postale à domicile, qui est gratuite sur tous les produits dont le poids est inférieur à 30 kg. Le deuxième est un retrait de commande, aussi gratuit, à effectuer dans les magasins Electro Dépôt. Ce mode de livraison se fait sur le parking, en mode sans contact, de 10 heures à 19 heures.