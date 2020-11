Du A72 au Find X2 Pro, les smartphones Oppo font déjà leur Black Friday

Pour le Black Friday 2020, Oppo a décidé de frapper fort avec une série de belles promotions sur le Find X2 : Find X2 Lite, Find X2 Pro et le Find X2 Neo et l’OPPO A72. Ces smartphones profitent de réduction allant de 24 % à 29 %, il vous reste plus qu’à choisir le vôtre.

Oppo propose une très belle gamme de smartphones, allant du premium Find X2 à 1199 euros au moyen de gamme Oppo A72 à 349 euros. Néanmoins, quelque soit le niveau de prix, le design est soigné, la qualité de fabrication de très bon niveau et les performances au rendez-vous. Pour le Black Friday 2020, Oppo lance une vague de promotion sur les smartphones suivants : Find X2: Find X2 Lite, Find X2 Pro et le Find X2 Neo et l’OPPO A72.

Ces offres sont valables du 20 au 30 novembre 2020, nous vous les détaillons pour vous aider à faire votre choix.

Les offres en un clin d’œil

Le Oppo Find X2 Pro à 899 euros au lieu de 1 199 euros : Fnac, Darty, Cdiscount & Amazon

Le Oppo Find X2 Neo à 499 euros au lieu de 699 euros : Fnac, Darty, Cdiscount & Amazon

Le Oppo Find X2 Lite à 349 euros au lieu de 449 euros : Fnac, Darty, Cdiscount & Amazon

Le Oppo Find A72 à 199 euros au lieu de 256 euros : Fnac, Darty, Cdiscount & Amazon

Le Oppo Reno 2 à 299 euros au lieu de 449 euros : Fnac & Darty

OPPO Find X2 Pro à 899 euros

Les téléphones 5G pointent leur nez depuis peu et l’Oppo Fond X2 Pro est certainement l’un des plus beaux. Son design élégant accroche l’œil et son dos en céramique, recouvert de similicuir, charme par son toucher. Il existe en noir, mais c’est en orange qu’il est le plus fashion. Sa fiche technique est solide avec dalle OLED (QHD+ et 120 Hz) de 6,7 pouces, un SoC Snapdragon 865, 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en UFS 3.0. Une bête de course qui propose en plus un bon appareil photo même en basse luminosité. Enfin, son autonomie est confortable (entre 24 et 36 heures) et surtout il intègre la charge rapide 65 W. Cela nous fait passer de 10 à 45 % de batterie en 10 minutes ou de 10 à 100 % en un peu plus de 30 minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Oppo Find X2 Pro.

En bref

Écran 120 Hz

Design, surtout en orange, et finition

Charge rapide 65W

Le Oppo Find X2 Pro est disponible avec une réduction de -25%, au prix de 899 euros au lieu de 1199 euros sur la Fnac, Darty, Cdiscount et Amazon.

Oppo Find X2 Neo à 499 euros

Ce smartphone se veut la parfaite alliance de la performance, du design et surtout du prix. Il se veut une alternative aux modèles haut de gamme, tout en apportant l’essentiel un usage confortable et efficace. Pour commencer, il est plutôt joli avec son dos en verre mat dépoli, qui existe en noir vrillant ou bleu stellaire. La surface affiche un séduisant dégradé qui donne un aspect bicolore très réussi. L’écran OLED à 90 Hz, légèrement incurvé sur les cotés, affiche 6,5 pouces de diagonale pour 2400 x 1080 pixels en 20:9. Le Snapdragon 765G est au cœur du Find X2 Neo, un SOC moyen de gamme qui réussit pourtant à offrir d’excellente prestation. Il faut vraiment avoir un usage intensif pour remarquer des différences d’usage avec le Find X2 Pro. Ajoutez à cela un GPU Adreno 620, 12 Go de mémoire LPDDR4X et 256 Go de stockage en UFS 2.1. L’APN fait le job dans de bonnes conditions de lumière et le mode Nuit se révèle efficace. Sa batterie de 4025 mAh permet de tenir plus d’une journée et la recharge rapide à 30 W fait très bien son office si vous êtes en manque d’autonomie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Oppo Find X2 Neo.

En bref

Écran 90 Hz

Design et finition de bon niveau

Qualité photo honnête

Le Oppo Find X2 Neo est disponible avec une réduction de -28%, au prix de 499 euros au lieu de 699 euros sur la Fnac, Darty, Cdiscount et Amazon.

Oppo Find X2 Lite à 349 euros

Cet Oppo Find X2 Lite est très proche par certains aspects du Find X2 Neo, tout en étant bien plus accessible. Le design est très classique, ce qui ne l’empêche pas d’être réussi. Il existe en deux couleurs, Noir Lunaire et en Blanc Perle. Pas de poinçon intégré à l’écran, mais une encoche en goutte d’eau est bien présente. L’écran OLED de 6,4 pouces en 60 Hz dispose d’une définition de 2400 x 1800 pixels qui se fera un plaisir d’afficher applis et jeux vidéo. Avec son SOC Snapdragon 765G, ces 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, sa fiche technique solide autorise une expérience fluide. L’autonomie n’est pas en reste grâce à une batterie de 4025 mAh, épaulée par la charge rapide en 30 W.

En bref

Écran OLED

Design et finition

Rapport qualité/prix

Le Oppo Find X2 Lite est disponible avec une réduction de -22%, au prix de 349 euros au lieu de 449 euros sur la Fnac, Darty, Cdiscount et Amazon.

Oppo A72 à 199 euros

Si les 5 000 mAh de la batterie de l’Oppo A72 laissent présager que ce smartphone est une bête d’endurance. Il serait dommage de s’arrêter uniquement sur ce point. Ainsi, ses lignes sont travaillées même si elles ne brillent pas par leurs originalités. Le dos en plastique imitation verre est très réussi et proposé en version Twilight Black et Violet Aurore. Le mobile est architecturé autour d’un Snapdragon 665, d’un GPU Adreno 610, l’ensemble étant épaulé par 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage en UFS 2.1, extensible par carte microSD. L’expérience est assez fluide avec les apps, mais pour les jeux privilégiez les titres en 2D plutôt qu’en 3 D. L’écran de 6,5 pouces en 2400 x 1080 pixels se fera un plaisir de tout afficher. L’appareil photo n’est pas un foudre de guerre, mais sait faire le job en pleine journée. Enfin, il propose une autonomie de presque deux jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Oppo A72.

En bref

Autonomie de très bon niveau

Design et finition

Rapport Qualité/Prix

Le Oppo Find X2 Neo est disponible avec une réduction de -23%, au prix de 199 euros au lieu de 259 euros sur la Fnac, Darty, Cdiscount et Amazon.

Oppo Reno 2 à 299 euros

Lancé en 2019, le Oppo Reno 2 n’en reste pas moins d’actualité et cela pour deux raisons. Son design pour commencer, avec son dos en verre totalement lisse et sans aucun bloc optique qui dépasse. Seul une petite bille en métal au dos ressort légèrement, elle limite les risques qu’a l’appareil de glisser sur une surface légèrement inclinée. Enfin, la coque affiche des reflets irisés du plus bel effet. La face avant laisse la part belle à l’écran AMOLED de 6,5 pouces qui occupe 93 % de la surface. Point technique comme de style, pas d’encoche ici, l’APN frontale est camouflée par un mécanisme rétractable. Le Reno 2 profite d’un SoC Snapdragon 730G de Qualcomm, une déclinaison dédiée au jeu du Snapdragon 730. Il est soutenu par 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage à la norme UFS 2.1. Malgré l’année écoulée, ses performances sous Android restent de très bon niveau et il reste performant en gaming. En ce qui concerne la photo, l’APN frontale de 16 MP associé à un objectif grand-angle réalise de beaux selfies et au dos nous avons 4 capteurs pour nous amuser à shooter en grand-angle, en ultra grand-angle et réaliser des selfies avec une gestion plaisante du flou arrière. Les clichés affichent un beau piqué et même de nuit il sait tirer son épingle du jeu.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Oppo Reno 2.

En bref

Design séduisant

Performances encore très actuelles

Rapport Qualité/Prix

Le Oppo Reno 2 est disponible avec une réduction de -33%, au prix de 299 euros au lieu de 449 euros sur la Fnac et Darty.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

