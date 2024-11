Avec le Reno 12 FS 5G, Oppo propose un bon petit smartphone qui embarque de l’IA à moins de 300 € pour le Black Friday

Avec le OPPO Reno 12 FS 5G, la marque propose un nouveau téléphone milieu de gamme avec un design moderne, qui utilise l’IA, le tout pour 299,99 euros chez Auchan.

Avec le Oppo Reno 12 FS 5G, vous avez le droit à un smartphone moderne, puisqu’il date du mois de novembre 2024. Donc, vous êtes assuré d’avoir des mises à jour pendant un petit bout de temps. Mais surtout, vous profitez de l’IA, une option qu’on retrouve normalement sur les smartphones plus haut de gamme. Alors que là, grâce au Black Friday chez Auchan, vous l’avez en pack avec une coque (on ne va pas cracher dessus) et une remise de 80 euros par rapport à son prix de départ.

Les avantages du Oppo Reno 12 FS 5G

Le design surprend positivement, il fait vraiment moderne

L’écran OLED 120 Hz de 6,67″ est d’excellente facture

Une version 12+512 Go avec mémoire extensible qui régale

Depuis sa sortie il y a quelques jours, l’Oppo Reno 12 FS 5G coûte 379,99 euros, en tout cas dans sa version 12+512 Go. Sauf que pendant le Black Friday chez Auchan, vous pouvez le commander avec une coque pour 299,99 euros.

Un smartphone qui est là où on l’attend

Le Oppo Reno 12 FS 5G se positionne en milieu de gamme, offrant une configuration unique de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui reste rare dans cette gamme de prix. Son design se distingue avec un halo lumineux autour de son module photo, apportant une touche d’originalité. Il bénéficie d’une finition qui imite bien le métal, malgré une coque en plastique. Cependant, l’absence de prise jack et la certification IP64, qui assure une simple résistance aux éclaboussures et à la poussière, peuvent décevoir un peu.

Son écran OLED de 6,67″ pouces » en FHD+ assure une luminosité convenable (905 cd/m²), suffisante pour un usage extérieur, même si la fidélité des couleurs reste perfectible. En optant pour le mode d’affichage naturel, vous pouvez réduire un peu les écarts de couleurs, en particulier sur les teintes chaudes. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le Reno 12 FS assure une navigation fluide, bien qu’un léger compromis soit perceptible comparé aux écrans haut de gamme concurrents.

De bonnes performances, mais limitées pour le gaming

Avec un processeur MediaTek Dimensity 6300 et 12 Go de RAM, le Reno 12 FS garantit une fluidité correcte pour les usages classiques comme la navigation et le multitâche. En revanche, sur des jeux graphiquement exigeants comme Genshin Impact, il devient nécessaire de réduire la qualité pour éviter les ralentissements. Sur le plan de la connectivité, le Bluetooth 5.3, le NFC et le WiFi 5 complètent l’équipement pour un usage quotidien.

L’autonomie repose sur une batterie de 5 000 mAh, suffisant pour tenir une journée complète. La recharge rapide permet d’atteindre environ 23 % en dix minutes, mais l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte pourrait être perçue comme un inconvénient.

Enfin, et c’est l’un des points forts du Oppo Reno 12FS, c’est l’utilisation de l’intelligence artificielle. Grâce à ça, l’appareil optimise la qualité des photos en ajustant automatiquement la luminosité, les couleurs et la netteté en fonction de la scène. Cette technologie se retrouve également dans la gestion de la batterie, où l’IA analyse vos habitudes pour limiter la consommation d’énergie en arrière-plan. Bien que basique par rapport à certains modèles plus haut de gamme, cette utilisation de l’IA contribue à rendre l’appareil plus intuitif et performant.

Retrouvez de nombreux smartphones passés en revue par la rédaction de Frandroid dans notre guide d’achat comparatif dédié. Vous trouvez de nombreuses références pour vous aider à trouver celle qui vous convient.

