Black Friday Xiaomi : ses meilleurs smartphones et TV voient leur prix fondre

Pendant toute la durée de la Black Week, de nombreux produits Xiaomi sont en promotion. Les offres concernent des smartphones, comme le Redmi Note 9S, mais aussi les excellents téléviseurs de la marque, dans trois diagonales différentes.

Xiaomi célèbre aussi le Black Friday, et fait baisser le prix de ses produits les plus populaires. Du smartphone au téléviseur en passant par la box Android TV, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Voici notre sélection des meilleures affaires que vous pouvez réaliser sur les produits Xiaomi.

Le pack Redmi Note 9S + Xiaomi Mi Smart Band 4 à 229 euros

Le Redmi Note 9S est un smartphone très polyvalent, et c’est rare pour ce prix. Tout d’abord, l’écran LCD de 6,67 pouces est bien équilibré, avec de bons contrastes. Côté performances, le Snapdragon 720G avec 4 Go de RAM offre une expérience totalement fluide, et peut même faire tourner des jeux 3D gourmands sans faiblir. La quadruple caméra est polyvalente et offre un rendu plus qu’honorable. Enfin, l’immense batterie de 5020 mAh garantit une grosse journée d’utilisation, et même deux lors d’un usage plus modéré.

Le Redmi Note 9S est actuellement en promotion dans un pack qui contient également l’excellent bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 4. L’ensemble est proposé à 229 euros sur le site de la Fnac.

Le Redmi Note 9S seul est également en promotion au prix de 199 euros chez différentes enseignes telles que Darty ou Boulanger.

Le Redmi Note 9 Pro à 249 euros

Dans la même gamme que le Redmi Note 9S, Xiaomi propose le Redmi Note 9 Pro. Version Pro oblige, celui-ci profite de quelques atouts supplémentaires. Le plus grand se situe au niveau du capteur photo principal. Il passe à 64 mégapixels sur le Redmi Note 9 Pro, pour des photos encore plus détaillées. Le Redmi Note 9 Pro embarque également 6 Go de RAM par défaut, ainsi qu’un capteur NFC. Enfin, la caméra selfie est ici de 32 mégapixels.

Le Redmi Note 9 Pro bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 30 euros, faisait ainsi baisser son prix à 249 euros. Là encore, vous pouvez retrouver ce tarif chez tous les bons marchands en ligne comme Darty et Boulanger.

Le Redmi 9C NFC à 99 euros

Pour les plus petits budgets, le Redmi 9C NFC est un téléphone idéal. Malgré un prix extrêmement contenu, il offre une expérience plutôt satisfaisante. L’écran LCD de 6,53 pouces est bien équilibré, et le design est réussi, avec une bonne prise en main. L’autonomie du Redmi 9C NFC est également excellente, et permet d’utiliser le téléphone pendant environ deux jours.

Pour le Black Friday, le Redmi 9C passe au prix de 99 euros. Cela représente une économie de 30 euros sur son prix habituellement pratiqué.

Le téléviseur Xiaomi Mi TV 4S 43 pouces à 299 euros

Disponibles depuis peu en France, les téléviseurs 4K Xiaomi ont chamboulé le marché avec des prix très attractifs. Même si ces téléviseurs ne proposent pas la meilleure qualité d’image du marché, ils font néanmoins profiter d’une très bonne expérience. En effet, ils sont équipés d’Android TV, et permettent d’utiliser vos applications préférées directement sur son écran, comme YouTube, Plex, Netflix, etc. Enfin, les téléviseurs Mi TV 4S disposent d’une connectique très complète, comprenant entre autres : 3 ports HDMI, 2 ports USB, un port Ethernet, un port optique, etc.

Pour le Black Friday, trois téléviseurs Xiaomi Mi TV 4S sont en promotion, dans des diagonales différentes :

Difficile de trouver moins cher actuellement avec de telles diagonales.

La Xiaomi Mi Box S à 49 euros

Et si vous transformiez votre téléviseur en véritable Smart TV ? C’est ce que permet la Mi Box S, choix plus que pertinent au rayon des box Android TV. Tout d’abord, cette box Android TV intègre nativement le Chromecast de Google, qui permet de diffuser du contenu sur son écran depuis son smartphone. C’est très pratique, car vous n’avez même pas à naviguer dans les menus de la Mi Box S. Elle propose toutefois sa propre boutique d’applications via le Play Store, pour installer directement des applications comme Netflix, Molotov ou Plex. Enfin, elle offre une définition en 4K.

Généralement vendue à 69 euros, la Mi Box S de Xiaomi profite d’une remise de 20 euros pour le Black Friday. Son prix passe ansi à 49 euros.