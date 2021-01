[…] Le drone haut de gamme DJI Mavic 2 Zoom est soldé à moins de 900 € […]

Leader du marché des drones destinés grand public, DJI propose plusieurs références faciles à prendre en main, mais elles restent naturellement plutôt chères. Mais pendant les soldes, le modèle DJI Mavic 2 Zoom bénéficie d'une réduction bienvenue et passe de 1249 euros à 896 euros sur Cdiscount.

Vous attendiez les soldes pour pouvoir vous lancer dans la vidéo aérienne avec un drone de qualité ? Pour cela, il faudra vous tourner vers la marque DJI, qui domine le marché des drones grand public. Pour les soldes, vous pourrez même miser sur le haut de gamme puisque le modèle Mavic Zoom 2, muni d’un zoom optique et capable de filmer en 4K, est en promotion et passe sous les 900 euros.

En bref

Filme en 4K

Une caméra avec un zoom optique

Un vol silencieux

Auparavant proposé à 1249 euros, le drone DJI Mavic Zoom 2 est désormais soldé à 896 euros sur Cdiscount.

Le drone DJI Mavic 2 Zoom, lancé en même temps qu’une version Pro en 2018, n’a pas pris une ride depuis sa sortie, et figure parmi les meilleures références destinées au grand public, confirmé comme débutant. Ce modèle se démarque avant tout par sa caméra équipée d’un zoom optique : le drone est ainsi capable de passer d’une distance focale de 24 mm à un zoom x2 à 48 mm. De plus, il est doté d’un capteur de 1/2,3 pouce et peut capturer des clichés de 12 mégapixels. Vous pourrez naturellement tourner des vidéos d’excellente qualité, puisque le drone peut filmer en 4K (30 fps) à 100 Mb/s avec le codec H.265.

Pour le faire fonctionner, il sera possible de choisir parmi les quatre modes de pilotage : libre, cercle, course lock et waypoint. Le drone pourra atteindre une vitesse de 72 km/h et pourra voler pendant 31 minutes de vol sans interruption. Afin de ne pas risquer les petits chocs, voire les chutes, le Mavic 2 Zoom intègre huit capteurs qui se chargeront d’analyser son environnement pour détecter et éviter les obstacles. On appréciera également la conception des hélices qui promet un vol silencieux.

Concernant le retour vidéo, l’OcuSync 2.0 assure un signal de transmission vidéo de 1080 pixels qui atteindra les 8 km. Enfin, le drone pesant 905 g, il se situe au-dessus du seuil de 800 g, ce qui vous imposera de faire une déclaration et une formation, exigée par la législation européenne.

