Soldes d’hiver 2021 : uniquement les meilleures offres du vendredi 22 janvier

Comme à chaque début de nouvelle année, les soldes battent leur plein. Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce ou encore Rakuten, tous les grands noms y participent. Retrouvez uniquement les meilleures offres du jour dans cet article.

Comme pour le Black Friday, les soldes d’hiver ont été repoussés en France. Au lieu de débuter le 6 janvier, celles-ci ont pris place du 20 janvier au 16 février 2021, pour 4 semaines entières de festivités.

En ce vendredi 22 janvier, c’est donc le bon moment pour faire de bonnes affaires. TV, PC portables, smartphones, objets connectés ou casques sans fil, il y en a pour tous les gouts et surtout tous les budgets.

Des soldes bien réglées

Contrairement aux promotions classiques et aux périodes comme le Black Friday ou les French Days, les soldes font l’objet de règles bien plus strictes. Ne peuvent être soldés que les produits en stock depuis plus d’un mois. Pas question non plus d’augmenter discrètement les prix avant les soldes pour donner l’illusion d’une meilleure réduction. Chaque produit soldé doit aussi être clairement indiqué.

Pour finir, la législation en termes de garantie est la même que d’habitude et est donc de deux ans. Surtout le délai de rétractation ne change pas ! Vous avez toujours 14 jours à partir de la réception pour renvoyer un produit qui ne vous convient pas sans avoir à justifier de quoi que ce soit !

Les meilleures offres en stock

Une petite réduction sur l’iPhone SE

Les rabais sur les produits Apple sont rares, c’est pourquoi nous ne boudons pas les 10 % proposés aujourd’hui sur l’iPhone SE. Reprenant le design de l’iPhone 8 couplé aux composants de l’iPhone 11, il représente un bon compromis prix/performances. C’est aussi l’un des rares modèles disposant toujours de TouchID, une technologie qui a prouvé son efficacité lorsque le port du masque est la norme.

Cdiscount riposte en le faisant passer à 419 € en utilisant le code 20EUROS !

L’iPhone SE passe donc de 489 à 439 € chez Boulanger. Et si vous passez par la boutique Rakuten de Boulanger vous bénéficierez en prime de 65 € offerts sur votre prochaine commande si vous êtes membre du Club R !

L’Oppo Find X2 Neo à 400 €

À une époque où les smartphones sont de plus en plus encombrants, le Find X2 Neo nous avait séduits par sa finesse et sa légèreté. Il se distinguait aussi par un très bon écran et une autonomie solide. Quelques points comme des performances un peu légères ou une absence d’étanchéité nous avaient un peu déçus lors de sa sortie, mais ces défauts sont nettement moins gênants après une baisse de prix de 300 € !

Il passe donc de 700 € à 400 € chez Darty.

Un casque à réduction de bruit active abordable

Si l’on a souvent tendance à vous parle des casques audio haut de gamme, tout le monde n’a pas l’envie ou les moyens de mettre plusieurs centaines d’euros dans un casque. Pour ceux-là nous vous avons dégotté ce Sony WH-CH710N. Malgré son tarif abordable, il dispose d’une réduction de bruit active efficace, d’une bonne ergonomie et d’une autonomie qui dépasse les 30 heures.

Normalement vendu 150 € il est soldé à 89 € chez Rakuten et 99 € chez la plupart des autres revendeurs.

Un portable en RTX 3060

Ils ne sont pas encore sortis qu’ils ont déjà droit à une promotion ! Ce G65 Thin 10UE-040FR signé MSI est donc construit autour d’une GeForce RTX 3060. Le reste de la configuration est à l’avenant, avec un Core i7 solide, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To. De quoi profiter confortablement de tous les jeux à la mode (sauf peut-être Cyberpunk 2077…).

Il passe de 1599 € à 1499 € chez Cdiscount.

300 € de moins sur un drone d’exception

DJI est le leader incontesté du marché des drones et le Mavic 2 est son modèle grand public le plus avancé à ce jour. Il est ici soldé dans sa version Zoom, qui propose un grossissement 4X optique et une capture vidéo 4 K. Côté autonomie vous pourrez tenir 31 min sur une charge. Ce modèle a pour particularité d’intégrer des capteurs anticollision très efficaces qui limitent fortement les crashs.

Il passe de 1189 € à 896 € chez Cdiscount.

100 € de réduction pour la trottinette de Xiaomi

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 fait partie des trois nouvelles références lancées en juillet dernier par la marque. Il s’agit de la plus premium, qui vient remplacer la très bonne M365 Pro de 2019. Plus performante et meilleure autonomie, vous allez apprécier votre nouveau moyen de transport, d’autant plus avec une réduction de 100 euros.

À l’origine proposée à 499 euros, puis réduite à 429 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est désormais disponible à 399 euros sur Cdiscount grâce au code promo TRENTE.

Le Motorola Edge 5G soldé

C’est l’un des rares smartphones Motorola à avoir retenu notre attention cette année. Le Moto Edge 5G marque le retour du fabricant dans le haut de gamme, avec un design très soigné, un bon écran et un module photo très satisfaisant. Son prix de lancement le plombait, mais à ce tarif soldé on peut vous le recommander sans soucis.

Il passe de 599 € à 381 € aujourd’hui chez Amazon.

Un mini chargeur à mini prix !

Utilisant du nitrure de gallium en lieu et place du traditionnel silicium, ce chargeur USB-C réussit à être 30 % plus compact qu’un modèle classique. Certifié Power Delivery 20W, ce modèle est taillé pour recharger smartphones, tablettes ou encore une Switch. Sa petite taille le rend parfait pour l’emmener partout avec vous.

Vendu normalement 20 € il voit son prix chuter à 12,74 € en appliquant le code VIP15 chez Boulanger.

Une bonne tablette pour se lancer dans le graphisme

Vous avez envie de vous essayer au dessin sur votre ordinateur ? La Wacom One est une très bonne tablette pour expérimenter sans vous ruiner. Elle est précise, facile à installer et parfaitement prise en charge par tous les logiciels du marché. Elle est ici proposée dans son format medium qui représente pour nous le meilleur compromis en espace de travail et encombrement sur votre bureau.

Vendue en temps normal 70 €, elle est à 49 € aujourd’hui chez Amazon.

220 € de réduction pour le Xiaomi Mi 10

Le Mi 10 est le smartphone haut de gamme de Xiaomi en 2020. Il a tout pour plaire, que ce soit son bel écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 90 Hz et compatible HDR10+, son puissant Snapdragon 865 compatible 5G ou encore son autonomie confortable grâce à sa batterie de 4 780 mAh, couplée à de la charge rapide jusqu’à 30 W ainsi que la charge sans fil. Même son appareil photo est convaincant. La seule chose qui posait problème à sa sortie était son prix, mais cela ne devrait plus être un problème pour les soldes.

Au lieu de 799 euros, la version 256 Go du Xiaomi Mi 10 est aujourd’hui disponible à 579 euros sur Rue du Commerce en utilisant le code promo 20SUPP.

La tablette abordable d’Apple à prix réduit

L’iPad de 2020 est une évolution mineure du modèle précédent. La principale différence vient surtout de l’intégration de la puce A12 Bionic qui était embarquée dans les iPhone XR, XS et XS Max. Il gagne ainsi en performances avec une amélioration de 40 % au niveau de son CPU, deux fois plus de puissance pour son GPU pour les graphismes des jeux et un neural engine capable de traiter 5000 milliards d’opérations par seconde.

Au lieu de 389 euros, la version Wi-Fi + 32 Go de stockage de l’Apple iPad 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 335 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez environ 34 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On le trouve également à 359 euros sur Amazon.

L’un des meilleurs casques du marché

Le Sony WH-1000XM4 reprend le flambeau laissé par son prédécesseur. Il améliore la formule sous tous les aspects, que ce soit au niveau de la qualité sonore ou encore de la réduction de bruit active, désormais sur 20 niveaux pour un réglage précis de l’antibruit. Il apporte évidemment quelques nouveautés, comme la fonctionnalité « Speak-to-Chat » pour couper la réduction de bruit dès que vous commencez à parler avec votre interlocuteur, ou encore le Bluetooth multipoint.

Il est aujourd’hui disponible en promotion sur Amazon et passe de 380 à 349 euros.

Encore l’un des meilleurs casques du marché

Les Bose Headphones 700 s’imposent sans trop forcer comme l’un des meilleurs casques Bluetooth du marché. Outre leur très bon son et un confort d’utilisation remarquable, ils se distinguent par l’efficacité de leur réduction de bruit active. Plus étonnante, cette dernière s’applique aussi aux micros. Les bruits ambiants sont ainsi parfaitement gommés même si vous passez un appel au milieu d’un carrefour !

À l’occasion des soldes, son prix passe de 399 € à 263 € chez Amazon.

Une batterie externe QI pour 10 €

Pour ceux qui l’avaient manquée il y a quelques mois, cette batterie externe de chez Samsung est de retour en promo. Elle offre une capacité de 10 000 mAh, de la charge sans fil QI et un fast charge 10A pour les appareils Samsung compatibles. Outre son prix divisé par deux pour les soldes, elle fait aussi l’objet d’une ODR de 20 € de la part de Samsung qui porte son prix à 10 € !

Les Apple AirPod Pro à 212 euros

Les intra true wireless d’Apple reviennent à leur niveau de prix du Black Friday ! On ne présente plus les écouteurs d’Apple et leur excellente réduction de bruit active. Si la concurrence est un peu plus agressive, ils offrent toujours un son de qualité. Surtout, la symbiose avec l’écosystème Apple s’avère toujours agréable. Si vous êtes déjà clients de la pomme, on ne fait pas plus confortable, en particulier à ce prix !

Lancés à 279 € ils sont disponibles pour 212 € chez Amazon.

Une enceinte qui a du punch

Envie d’une petite enceinte pour partir en vacances ? La Boom 2 Lite de Logitech remplira parfaitement ce rôle avec une résistance à l’immersion jusqu’à 1 m. Côté son le rendu est à 360° et on a droit à une douzaine d’heures d’autonomie. Une valeur sure.

De 100 € en temps normal elle tombe à 59 € chez Amazon aujourd’hui.

La montre abordable d’Apple

L’Apple Watch SE est la montre connectée abordable de la firme de Cupertino. Elle fait l’impasse sur quelques fonctionnalités pour réduire la facture finale, comme l’Always-On Display qui n’est pas disponible sur son écran OLED Retina, ou encore les nouveaux capteurs tels que l’oxymètre et l’ECG. Ceci étant dit, le modèle SE est assez complet pour son prix, avec une partie Exercice complète. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous Watch OS 7.

Au lieu de 299 euros, l’Apple Watch SE est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Amazon et aussi sur Cdiscount en utilisant le code promo 30SOLDES.

Le Fire TV Stick 4K pour 40 €

Si votre TV n’est pas connectée ou qu’il lui manque certains services de streaming, lui ajouter une clef Tv est un bon moyen de lui donner un coup de jeune. Le Fire TV Stick 4K n’est pas le modèle le plus puissant du marché, mais il est simple d’utilisation, supporte tous les services majeurs et prend en charge la 4 K. Il dispose même depuis décembre dernier d’une interface totalement revue.

Vendu 60 € en temps normal, il est bradé à 40 € chez Amazon.

Un kit de démarrage Hue

A-t-on encore besoin de présenter les ampoules Hue de Philips ? Un peu chères en temps normal, elles reviennent régulièrement en promotion. Ici, c’est un kit de démarrage comprenant le pont Hue, un interrupteur et trois ampoules de couleur, qui est proposé à un tarif très intéressant. De quoi se lancer facilement dans le monde merveilleux de la maison connectée.

Vendu 199 € en temps normal, le kit est disponible pour 119 € chez Orange.

Le meilleur TV OLED à moins de 2000 euros

Le LG CX est, surement, le téléviseur OLED le plus connu et le plus populaire. Il est équipé d’une dalle de 55 pouces et d’un processeur d’image Alpha 9 Gen 3 de LG qui fait des merveilles en traitement d’image. Bien entendu, on retrouve une compatibilité HDR et Dolby Vision, mais aussi une compatibilité G-Sync/FreeSync et HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@120 images par secondes sur les périphériques compatibles) pour une expérience améliorée en jeu. Il est aussi compatible avec AirPlay 2 et dispose de très nombreuses applications de SVOD ou de streaming musical dans le LG Content Store qui permettront de regarder de très nombreux contenus en Dolby Vision. En bref, une valeur sûre avec presque aucun défaut. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test du LG CX.

Une carte mère pour Ryzen

Vous avez réussi à mettre la main sur un Ryzen 5000 et vous chercher une carte mère abordable pour l’installer ? N’allez pas plus loin que cette MSI MAG B550M. Utilisant le chipset B550 d’AMD elle supporte donc le PCI-Express 4.0 et propose 2 emplacements M.2. Cerise sur le gâteau elle offre un port Ethernet 2,5 Gbits et est donc prête pour se connecter ultra rapidement à un NAS ou une connexion fibre multigigabit.

Elle passe de 169 € à 129 € chez TopAchat.

Un excellent stabilisateur pour smartphone

Si vous filmez beaucoup avec votre smartphone, l’achat d’un stabilisateur peut se révéler un bon investissement. Ce modèle signe Osmo est l’une des références dans le domaine. Il est ici en promotion dans son kit « Prime Combo » qui comprend le stabilisateur, un pied et une housse. Surtout il comprend une garantie supplémentaire offrant deux remplacements en cas de dégâts accidentels !

Il passe de 139 € à 95 € chez Amazon.

Un Roomba a petit prix

Si la marque a désormais pas mal de concurrence, les Roombas restent toujours une référence dans le petit monde des aspirateurs robots. L’iRobot Roomba 675 est donc un modèle d’entrée de gamme doté toutefois de plusieurs fonctions avancées. Il est ainsi possible de le contrôler à distance grâce à son smartphone. Contrairement à d’autres modèles plus avancés, il ne possède toutefois pas de cartographie et fera donc le ménage à l’aveugle.

Il passe de 299 € à 199 € chez Boulanger.

De très bon intras pour le sport

Un peu chers à leur sortie, les Jabra Elite Active 75T se voient ici amputées d’un quart de leur prix. À ce tarif, ils deviennent très intéressants. Leur très bonne autonomie, petite taille et résistance à la sueur (IP57) les rendent particulièrement pratiques pour faire du sport. Leur rendu sonore est également très satisfaisant pour peu que l’on se donne la peine de baisser les basses dans l’égaliseur.

On trouvera les Jabra Elite Active 75t en promotion pour 149 euros sur Amazon, à la Fnac et chez Darty contre 199 € en temps normal.

Une souris sans fil ultra rapide

Envie d’une souris sans fil à la hauteur de votre skill ? La G903 de Logitech profite des soldes. Malgré sa conception ambidextre, elle s’avère confortable en main, que ce soit avec une prise passive ou active. Le capteur suit de son côté les mouvements les plus rapides, quelle que soit la surface. La liaison sans fil dédiée est d’une solidité à toute épreuve. On regrette toutefois que le Bluetooth ne soit pas une option. En bref, on tient là l’une des meilleures souris gamer du marché.

Elle passe de 149 € à 109 € chez Amazon, et en prime vous pourrez bénéficier du Xbox Game Pass PC de 3 mois pour 40 % de réduction !

Les offres forfaits Mobile

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 100 Go 3 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 14€ 20€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 100 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13,99€ Découvrir Cdiscount Mobile Forfait Limité - 200 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 9,99€ 24,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les offres box Internet

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre SFR Fibre 3 jours Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 15€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

