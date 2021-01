Le très bon SSD externe Samsung T5 de 500 Go est soldé à -33 %

Beaucoup plus efficaces et robustes que les disques durs classiques, les SSD sont à privilégier pour sauvegarder vos données. Le SSD externe Samsung T5 est l'un des plus performants, et devient encore plus intéressant lorsqu'il est en promotion comme actuellement pendant les soldes : il passe ainsi de 119,99 euros à 79,99 euros à la Fnac.

Le SSD externe Samsung T5 a beau avoir été remplacé récemment par le modèle T7, il n’en reste pas moins performant. Il figure même parmi les meilleures références de SSD externes, lesquels sont d’ailleurs plus rapides et solides que les disques durs classiques grâce à l’absence de pièces mécaniques. Pendant les soldes, il est même encore plus recommandable puisque son prix baisse de 40 euros.

En bref

Un SSD compact et solide

Des vitesses de transfert jusqu’à 540 Mo/s

Compatible PC/Mac et tablettes Android/iPad Pro

Au lieu de 119,99 euros, le SSD externe Samsung T5 de 500 Go est aujourd’hui soldé à 79,99 euros à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD externe portable Samsung T5 a l’avantage d’être très compact grâce à ses dimensions de 7,4 x 5,73 x 1,05 cm, ce qui le rend facilement transportable : il pourra se glisser dans un sac sans souci, et même dans une poche. D’autant plus qu’il restera léger grâce à un poids de seulement 51 grammes. SSD oblige, il sera aussi solide et résistant grâce à l’absence de pièces mécaniques, que l’on trouve sur un disque dur classique. Selon la marque, ce T5 peut même résister à des chutes de 2 mètres sans que les données stockées soient endommagées.

La rapidité sera également de mise grâce à une vitesse de transfert élevée, puisqu’elle pourra atteindre 540 Mo/s sur les appareils compatibles USB 2.1 Gen 2. Le SSD embarque également la 4e génération de mémoire V-NAND de Samsung, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en longévité, tout en restant économe en énergie.

Le SSD T5 sera également compatible avec les PC et Mac, ainsi qu’avec les tablettes Android ou iPad Pro d’apple. Le logiciel de management sera ainsi adapté à chaque ordinateur. Le SSD sera livré avec deux câbles : un câble USB-C vers USB-C, et un câble USB-C vers USB.

