6 euros de remise par mois pour ce service de surveillance réservé aux clients Orange

Pour aider ses clients à bien protéger leur domicile, Orange propose un service de surveillance connectée baptisé Maison Protégée. Ce service plutôt polyvalent est maintenant disponible avec une remise de 6 euros par mois pendant 6 mois.

Si vous avez à cœur la sécurité de votre logis, mais que vous n’avez pas le courage de vous lancer dans les diverses installations de caméras, capteurs et autres serrures intelligentes, alors les solutions de surveillance professionnelles sont une bonne alternative. Et comme le montre le service Maison Protégée d’Orange, ce type de prestation n’est plus aussi coûteux qu’avant.

En bref :

Mise à disposition et installation d’un système d’alarme ;

Télésurveillance 24h/7j par une société professionnelle ;

Un service sans engagement.

Le service Maison Protégée d’Orange est facturé 25,99 euros par mois pour un appartement en étage et 32,99 euros par mois pour une maison ou un appartement en rez-de-chaussée. Cependant, toute souscription avant le 18 août prochain permet d’économiser 6 euros mensuels pendant les 6 premiers mois. Le prix passe donc respectivement à 19,99 et 26,99 euros par mois en fonction du type de logement.

En savoir plus

Le service Maison Protégée vous permet de bénéficier de l’intervention d’un professionnel qui va se charger d’installer le matériel de surveillance dans votre logement. Cet équipement (centrale d’alarme, détecteurs de mouvement, capteur d’ouverture, etc.) est compris dans l’abonnement, qu’importe le nombre d’appareils installés.

Une fois cette étape passée, Maison protégée vous garantit tous les mois une surveillance 24h/24 et 7j/7 par des professionnels, ainsi que l’intervention d’agents de sécurité (accompagnés par les forces de l’ordre et de secours si besoin est) dans votre domicile en cas de problème. Vous avez également la possibilité de contrôler tous les capteurs de votre logement depuis une seule application mobile.

Avantage non négligeable, ce service est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez l’interrompre à tout moment, notamment lorsque vous enchaînez les longues périodes de télétravail. En revanche, toutes et tous ne peuvent pas en profiter. En effet, le service Maison Protégée est une offre réservée uniquement aux abonnés d’offres mobiles ou Internet fixe Orange ou Sosh, et ce quel que soit le type de forfait ou son montant. Vous êtes obligés de souscrire à un forfait Orange avant de pouvoir en profiter.

