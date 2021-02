Le DJI Mavic Mini et tous ses accessoires chutent sous les 310 euros

Parfait pour les débutants qui veulent se lancer dans la prise de vue aérienne, le DJI Mavic Mini profite désormais d’une belle réduction à la Fnac puisque son prix dégringole sous les 310 euros, même avec son lot d’accessoires.

Compact et ergonomique, le DJI Mavic Mini est très facile à prendre en main, et donc une solution idéale pour les néophytes qui veulent enregistrer des vidéos depuis les airs. Surtout que son lot d’accessoires avec ses batteries supplémentaires ou ses hélices de rechange permet une utilisation sereine de ce petit drone. Mais ce serait bien vite oublier le fait que le DJI Mavic Mini est en ce moment à moins de 310 euros chez la Fnac.

En bref :

Son format compact et pratique ;

Capable de filmer en 2,7K à 30 fps (ou en 1 080p à 30 ou 60 fps) ;

Plusieurs fonctionnalités de vol automatique.

Habituellement proposé à 499 euros, le DJI Mavic Mini avec sa panoplie d’accessoires est désormais disponible à 309 euros chez la Fnac. En effet, il profite d’une réduction immédiate, d’un code promo et d’une promotion sur le prix des e-cartes cadeaux Fnac.

Pour en savoir plus

Le DJI Mavic Mini est un drone compact et léger, qui ne pèse que 249 grammes. Facilement repliable, il se glisse facilement dans un sac à dos. Si sa coque est suffisamment robuste pour contrer les petits chocs, veillez tout de même à le ménager puisqu’il n’intègre pas de capteurs de collision.

Ce drone mise sur une caméra avec un capteur de 12 mégapixels (de 1/2,3 pouces avec un objectif à 83°). Il vous permet de capturer des clichés et des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, mais aussi en 1 080p à 30 ou 60 fps. Le DJI Mavic Mini peut voler pendant 30 minutes environ sur une seule charge et sur une distance maximale de 2 km. De nombreux modes de vol automatique sont disponibles, comme les modes Dronie, Timelapse, Fusée et Cercle. Ceux-ci vous offrent une grande variété de prises de vue différentes

Pour le contrôler, il faudra télécharger l’application DJI Fly (disponible sur iOS et Android) puis insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournie avec l’appareil. Pas d’inquiétude pour la connectique, trois câbles différents sont fournis (microUSB, USB-C et Lightning).

Le pack d’accessoires intègre 3 batteries pour booster l’autonomie jusqu’à 1h30 d’utilisation en plus. Outre ces batteries supplémentaires, le pack comporte également une radiocommande, 3 hélices de rechange, une hélice circulaire, une paire de sticks de rechange, une station de recharge, un chargeur de 18 W, un tournevis, 18 vis de rechange et un étui de transport.

Comment profiter de la promo ?

Pour bénéficier du prix réduit sur le DJI Mavic Mini, vous devrez dans un premier temps appliquer le code promo CUPIDON. Si vous êtes détenteur d’une carte Fnac, ce code vous permet de récupérer 40 euros sur votre compte adhérant.

Ensuite, jusqu’au 28 février prochain, la Fnac baisse le prix de ses e-cartes cadeaux 60 et 150 euros. Ainsi, une carte de 60 euros ne coûte plus que 50 euros, et une carte de 150 euros tombe à 130 euros. Chaque compte client peut réaliser une seule commande de e-cartes cadeaux, avec au maximum 2 e-cartes cadeaux de chaque montant dans le panier.

Il est donc possible d’obtenir une enveloppe maximale de 420 euros en ne dépensant que 360 euros, soit une économie de 60 euros. En utilisant deux cartes de 150 euros et une carte de 60 euros, le prix final du DJI Mavic Mini est de 349 euros (309 euros si l’on compte les 40 euros récupérés sur le compte adhérent).

Notre guide d’achat

Pour retrouver toutes les alternatives au DJI Mavic Mini, nous vous conseillons de lire notre guide d’achat des meilleurs drones du moment.