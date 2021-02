Le MacBook Pro 13 (avec sa puce Apple M1) est déjà moins cher sur Amazon

Apple a dévoilé à la fin de l'année 2020 ses nouveaux ordinateurs portables équipés de la puissante puce M1. Son nouveau MacBook Pro 13 pouces avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go est pourtant déjà en promotion sur Amazon : il passe de 1 449 à 1 393 euros.

La plus grosse surprise d’Apple en 2020 est sans aucun doute sa puce M1. C’est un véritable bond en avant pour les ordinateurs de la Pomme, puisque déjà les performances sont clairement accrues par rapport aux processeurs Intel Core. Le nouveau MacBook Pro s’en équipe et profite d’ailleurs de sa première promotion intéressante.

En bref

Le format compact avec un écran Retina de 13 pouces

La puissance de la puce Apple M1

L’autonomie jusqu’à 20h

Au lieu de 1 449 euros habituellement, le l’Apple MacBook Pro 13 2020 M1 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 393 euros sur Amazon. C’est une petite économie, mais cela permet tout de même d’acheter un accessoire à côté.

Pour en savoir plus 👇

Pour cette mise à jour, Apple ne change en rien l’allure de son MacBook Pro. La version M1 de fin 2020 conserve alors le même châssis que l’ancien modèle, avec le même écran Retina de 13,3 pouces, le même clavier agréable au toucher et le même TouchPad. Ce n’est pas forcément un mal, puisque les finitions sont toujours aussi exemplaires. On regrette simplement que le dalle ne soit pas tactile, alors que les applications iPad sont maintenant prises en charge.

Eh oui, cela fait partie de l’un des changements majeurs de ce nouveau MacBook Pro. La puce Apple M1 est basée sur une architecture ARM, comme c’est déjà le cas sur les iPhone, iPad ou Apple Watch, et promet donc une compatibilité avec de nombreuses applications déjà existantes. Certains logiciels que vous utilisez quotidiennement ne seront en revanche peut-être plus compatibles, mais vous pourrez passer par la bonne émulation de Rosetta 2 pour les faire tourner.

Par rapport à l’ancienne génération équipée des processeurs Intel Core, ce nouveau Apple MacBook Pro 13 2020 M1 offre des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois plus élevées et des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. C’est simple, le M1 est le meilleur de tous les processeurs Intel en performances monocœur sur les benchmarks synthétiques. Rien ne lui met des bâtons dans les roues, pas même certains jeux 3D. De plus, la chaleur est particulièrement bien gérée.

Ce n’est pas tout, car ce nouvel ordinateur de la Pomme surprend aussi par son incroyable autonomie. Il peut tenir environ 10 heures avec une utilisation intensive et ce nombre peut monter jusqu’à 20 dans certaines conditions. Un score qui fait du MacBook Pro 13 2020 M1 le laptop le plus endurant du marché. Et le bloc d’alimentation de 61 W lui permet d’être rechargé rapidement en cas de besoin.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du nouveau Apple MacBook Pro 13 2020 M1.

