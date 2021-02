Le chargeur Aukey Omnia 90 W avec 3 ports USB est presque à moitié prix

Aukey a récemment lancé son nouveau chargeur Omnia doté de 2 ports USB-C et 1 port USB-A, qui propose une puissance pouvant aller jusqu'à 90 W. On le trouve d'ores et déjà en promotion sur Amazon : 39 euros au lieu de 70.

Dans une ère où les constructeurs de smartphones s’en débarrassent dans la boîte, il devient plus qu’important d’investir dans un chargeur digne de ce nom. Aukey a le candidat parfait pour vous avec son Omnia, qui est suffisamment puissant et polyvalent pour recharger jusqu’à 3 appareils en même temps. D’autant plus qu’il se négocie en ce moment avec une remise de 45 %.

En bref

Un format toujours compact

La puissance qui monte jusqu’à 90 W

Protection contre la surtension, surchauffe et surcharge

Au lieu de 70 euros, le chargeur Aukey Omnia 90 W avec 3 ports (2 USB-C et 1 USB-A) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39 euros sur Amazon en saisissant le code promo AHINEUJP avant de procéder au paiement.

Le Aukey Omnia est un chargeur particulièrement compact par rapport à ceux qui sont fournis d’office avec un ordinateur portable. Par exemple, il est 20 % plus petit que le chargeur 87 W d’Apple malgré la présence des 3 ports, et bien plus efficace avec 40 % de gaspillage énergétique en moins.

Sa puissance monte jusqu’à 90 W, laquelle est ajustée si les deux ports USB-C et le port USB-A sont utilisés séparément ou tous en même temps. Dans ce dernier cas, le port principal fournit jusqu’à 60 W tandis que les autres ports fournissent jusqu’à 12 W chacun. Il est donc tout à fait possible de recharger son ordinateur portable (type MacBook Pro 16 ou Dell XPS 13) tout en redonner aussi de l’énergie à son smartphone et sa montre connectée. D’autres combinaisons sont évidemment possibles.

Aukey a par ailleurs prévu le coup pour protéger vos appareils contre la surtension, la surchauffe ou la surcharge grâce à la certification UL. Mais il n’a malheureusement pas pensé à tout, puisqu’aucun câble n’est inclus.

