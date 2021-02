[…] Mavic 2 Pro : le meilleur drone de DJI est à -30 % sur Cdiscount […]

Le DJI Mavic 2 Pro est le drone haut de gamme de la marque chinoise. Un condensé de technologies normalement vendu à 1 500 euros, mais ce prix est fortement réduit sur Cdiscount grâce à un code promo : soit 1 049 euros.

DJI est le leader des drones grands publics sur le marché. Il propose différentes gammes pour convenir à tous les budgets, où son Mavic 2 Pro représente clairement le haut du panier. Ce dernier propose tout simplement la meilleure expérience de vol du moment et il est actuellement possible de l’obtenir avec une remise inédite de 30 %.

En bref

L’autonomie de 30 minutes environ

Les vidéos en 4K à 30 images par seconde

Les nombreuses fonctionnalités et modes de vol

Affiché à 1 499 euros, le drone DJI Mavic 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 1 049 euros sur Cdiscount grâce au code promo 30SUN à saisir avant de procéder au paiement de votre commande.

Pour en savoir plus 👇

Le Mavic 2 Pro est le drone le plus imposant de tous les drones DJI avec des dimensions de 21,4 x 9,1 x 8,4 cm pour un poids de 907 grammes. Il peut toutefois se plier pour faciliter le transport. Il est d’ailleurs plus épais que l’ancien modèle haut de gamme, car il embarque de nombreux nouveaux capteurs sous sa coque, comme celui qui sert à détecter les obstacles à 360°.

Il se pilote via la radiocommande fournie, où votre smartphone vient s’y glisser pour obtenir un retour vidéo lors de vos séances de vol. Via l’application disponible sur iOS et Android, vous aurez accès à de nombreux modes de vol intelligent, comme l’Active Track, l’Hyperlapse, les Quick Shots avec les modes Rocket, Dronie, Cercle ou Boomerang, et bien plus encore.

Ce drone peut voler pendant 31 minutes environ, jusqu’à une distance de 5 km par rapport à votre position et à une vitesse maximale de 72 km/h, selon le constructeur. Mais attention, car à cette vitesse la détection d’obstacles automatique sera désactivée. Notez que la batterie du drone doit attendre 1h30 avant d’être complètement rechargée. Notez d’ailleurs qu’il fait moins de bruit que son prédécesseur grâce à de nouvelles hélices plus silencieuses.

Côté photo et vidéo, le Mavic 2 Pro intègre une caméra L1D-20c de la marque suédoise Hasselblad. Celle-ci embarque un capteur CMOS 1 pouce de 20 mégapixels capable d’assurer des prises de vue saisissantes et finement détaillées, quelles que soient les conditions lumineuses. Elle est d’ailleurs dotée d’une zone de détection active quatre fois plus efficace que celle du Mavic Pro d’origine. Les formats vidéos pris en charge sont la 4K à 30 ips avec HDR10, 2,7 K à 60 ips et 1080p jusqu’à 120 ips (pour les ralentis).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI Mavic 2 Pro.

Pour aller plus loin

