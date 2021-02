Le Oppo Reno 4Z devient aussi abordable que le moins cher des smartphones 5G

Le Oppo Reno 4Z, avec son écran 120 Hz et son puissant SoC MediaTek Dimensity 800U compatible 5G, est un smartphone milieu de gamme lancé à 379 euros en France. Il coûte maintenant le même prix que le Xiaomi Redmi Note 9T, à savoir 249 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 9T a été annoncé comme le moins cher des smartphones 5G en étant proposé à 249 euros. Et c’est vrai, il n’y a actuellement pas de références moins chères disponibles sur le marché. Mais aujourd’hui, il est possible d’avoir mieux pour le même prix avec le Oppo Reno 4Z.

En bref

L’écran 6,5 pouces à 120 Hz

La polyvalence de l’appareil photo

La puissance élevée du SoC de MediaTek, compatible 5G

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Oppo Reno 4Z (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 249 euros sur Boulanger, dans un pack avec en plus des écouteurs sans fil W31 offerts. Pour obtenir ce prix, il suffit de remplir l’ODR valable jusqu’au 17 mars 2021.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo Reno 4Z fait partie d’une famille de trois smartphones. Il est le plus modeste, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne profite pas d’un excellent rapport qualité/prix. Il a tout de même la particularité de proposer un écran IPS LCD de 6,57 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Aucun autre smartphone ne propose à ce jour une fluidité aussi exemplaire pour ce prix.

La dalle est percée en haut à gauche pour accueillir deux capteurs dédiés aux selfies, respectivement de 16 et 2 mégapixels. Au dos, on retrouve un module évidemment plus fourni avec un quadruple capteur 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. Cela apporte une bonne polyvalence, en passant du mode portrait à l’ultra grand-angle jusqu’au zoom x2. La qualité est correcte, mais ne vous attendez pas à réussir parfaitement des clichés en pleine nuit.

Le smartphone est ensuite logé à la même enseigne que le Redmi Note 9T au niveau des performances. Eh oui, il embarque lui aussi le puissant SoC MediaTek Dimensity 800U, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de faire tourner la majorité des jeux 3D, mais pas dans les meilleures conditions graphiques, tout en profitant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien et d’une compatibilité avec le réseau 5G.

En ce qui concerne l’autonomie, le Oppo Reno 4Z n’a pas du tout à rougir avec sa batterie de 4 000 mAh. On pouvait espérer un plus gros accumulateur, mais sur le papier c’est déjà la promesse d’une bonne journée d’utilisation du smartphone, en alternant messages, réseaux sociaux et navigation sur Internet. Sans oublier la charge rapide jusqu’à 18 W pour récupérer rapidement des pourcentages.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 4Z.

