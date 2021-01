Où acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G au meilleur prix en 2021 ?

Le Xiaomi Redmi Note 9T a été officialisé comme étant le "smartphone 5G le moins cher du marché". Il est d'ores et déjà disponible sur le marché français, mais vous ne savez pas où l'obtenir au meilleur prix possible ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le Redmi Note 9T est le nouveau smartphone à l’excellent rapport qualité/prix du constructeur Xiaomi. Comme ses prédécesseurs, il met en avant une fiche technique alléchante pour un prix défiant toute concurrence, d’autant plus que ce modèle est compatible avec le réseau 5G.

Où l’acheter ?

En France, le Xiaomi Redmi Note 9T est d’ores et déjà commercialisé à 249 euros pour la version 64 Go et à 269 euros pour la version 128 Go.

Tout savoir sur le Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T conserve le design de son prédécesseur avec un écran Full HD+ IPS LCD de 6,53 pouces à tendance borderless, sans oublier le petit poinçon en haut à gauche qui sert à dissimuler la caméra frontale. Il est d’ailleurs protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Au dos du téléphone, on retrouve une surface en plastique qui profite d’un traitement spécial pour offrir un effet texturé au toucher, mais aussi une meilleure adhérence tout en évitant plus efficacement les traces de doigts. On remarque surtout le positionnement du module photo à la façon Mi 10T Lite avec un cercle surmonté d’un rectangle aux flancs arrondis.

La partie photo fait toutefois l’impasse sur l’ultra grand-angle, donc il n’y a pas la possibilité de prendre un cliché avec un large plan. Cependant, son triple capteur 48 + 2 + 2 mégapixels propose tout de même un mode macro et un mode portrait amélioré grâce à son capteur de profondeur. Il ne va pas révolutionner la photo sur smartphone, mais cela semble être un bon compromis pour ce prix.

Il est ensuite propulsé par le SoC Dimensity 800U de MediaTek avec 4 Go de mémoire vive. La marque chinoise annonce alors que ce smartphone sera « jusqu’à 100 % plus rapide » que le Redmi Note 8, tout en étant compatible avec la 5G. Cette configuration promet de lire la majorité des jeux 3D, mais pas dans les meilleures conditions graphiques, tout en profitant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien. Le Redmi Note 9T tourne actuellement sous Android 10, mais devrait très bientôt recevoir la nouvelle mouture de l’OS de Google.

Un smartphone de la gamme Redmi Note ne serait rien sans une bonne autonomie. Pour cela, Xiaomi décide d’intégrer une grosse batterie de 5 000 mAh à l’intérieur de son 9T. Sur le papier, il peut facilement tenir deux journées entières avec une utilisation intensive, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

Notre vidéo

Notre guide d’achat

Afin de découvrir toutes les références actuelles du constructeur chinois, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2021.