Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme 1 To en forte promotion sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un SSD NVMe externe au format compact offrant des performances de haute volée à prix réduit, Amazon propose aujourd’hui l'excellent SanDisk Extreme 1 To à 149,99 euros au lieu de 250,99 euros.

Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme 1 To est idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un support de stockage pratique à transporter, mais aussi puissant, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s. Son prix devient plus qu’intéressant puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 100 euros.

En bref

La compatibilité USB-C

La vitesse de lecture jusqu’à 1 050 Mo/s

Résistant à l’eau (IP55) et robuste face aux chocs

Auparavant proposé à 250,99 euros, le SSD SanDisk Extreme 1 To est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle avec 500 Go de stockage pour 50 euros de mois.

Pour en savoir plus 👇

Il existe aujourd’hui des dizaines de modèles de SSD portable, plus ou moins compacts, rapides et performants. Les SSD sont une solution à privilégier assurant un bon stockage externe et une fluidité à toute épreuve.

Transporter son SSD partout avec soi est un critère important pour certaines personnes. Le SSD SanDisk Extreme avec 1 To est donc un choix idéal pour elles, puisque ses dimensions de 0.97 x 5.26 x 10.08 cm et son poids plume de 40 grammes faciliteront grandement son transport.

De plus, il est possible d’ajouter un mousqueton, ce qui sera particulièrement adapté aux aventuriers. Son boîtier est résistant contre les chutes allant jusqu’à deux mètres et à une résistance à l’eau, ainsi qu’à la poussière, grâce à sa certification IP55. Bref, ce SSD résiste aux aléas de la vie.

Mais surtout, ce SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Vous pouvez ainsi stocker votre contenu et vos créations sur un disque ultra-rapide qui s’adapte parfaitement à vos besoins.

Il est compatible avec Windows et Mac. Pour la connectique, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du SanDisk Extreme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD externes portables (USB-C) du moment.