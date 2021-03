Toujours actuels, les écouteurs Jabra Elite 65t sont en promotion à 79 €

Pour celles et ceux qui cherchent de bons écouteurs true wireless à un prix raisonnable, cette bonne affaire pourrait vous intéresser. En effet, les célèbres Jabra Elite 65t sont disponible à seulement 79 euros au lieu de 129 euros sur Amazon.

Les Jabra Elite 65t ne sont pas les derniers modèles de la marque, mais restent une très bonne référence sur le marché des écouteurs sans fil. Leur rapport qualité/prix s’est fortement amélioré avec le temps, puisqu’ils sont en ce moment disponibles avec une réduction de 50 euros.

Un design confortable et un maintien efficace

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Habituellement au prix de 129,99 euros, vous pouvez aujourd’hui vous procurer les Jabra Elite 65t à seulement 79 euros sur Amazon.

En 2020, les Jabra Elite 65t se sont fait remplacer par les 75t en début d’année, puis par les 85t en fin d’année. Cependant, ils restent une référence de l’audio et leur qualité sonore n’est plus à prouver.

Les 65t ont la particularité d’être très agréables à porter au quotidien et, surtout, de tenir bien en place même en conditions sportives. Même pendant l’effort, les oreillettes n’ont pas bougé d’un poil. L’ensemble est robuste et bénéficie d’une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures.

La qualité sonore est bien évidemment au rendez-vous avec des aigus précis et des basses assez profondes, même si ce modèle ne bénéficie pas d’une technologie de réduction active du bruit, mais d’une isolation passive. Cela reste suffisant pour se couper un minimum des bruits ambiants. Quant à l’écoute, elle reste stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0. De plus, ils offrent une belle autonomie de cinq heures en une seule charge, et jusqu’à 15 heures avec le boîtier.

D’autres fonctionnalités viennent s’ajouter au tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Ces écouteurs intra auriculaires accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels.

