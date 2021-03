Enfin une baisse de prix sur le Google Nest Audio, surtout si vous en achetez deux

Le Google Nest Audio, lancé à la rentrée 2020, succède à l'enceinte connectée Google Home classique de la marque. Rarement en promotion, elle bénéficie aujourd'hui d'une réduction qui la fait passer de 99 à 89 euros chez Rue du commerce. Et du côté de la Fnac et Darty, le lot de deux revient à 149 euros au lieu de 199.

Désormais, la gamme d’appareils connectés destinés à la maison signée Google se présente sous le nom « Nest », à l’image du Google Nest Audio, révélé à la rentrée 2020. Il succède alors au Google Home classique et représente même une certaine montée en gamme, notamment au niveau de la qualité sonore qui s’en retrouve nettement améliorée. Le Google Nest Audio ne voit pas souvent son prix baisser, sauf actuellement : il bénéficie en effet d’une réduction de 10 euros sur son prix d’origine.

Habituellement affiché à 99 euros, le Google Nest Audio est désormais disponible à 89 euros sur Rue du commerce.

De plus, si vous souhaitez acquérir deux enceintes pour un son stéréo, le lot de deux revient à 149 euros au lieu de 199 euros à la Fnac et chez Darty. La réduction de 50 euros s’appliquera dès l’ajout des deux Google Nest Audio dans le panier.

Avec sa gamme Nest, Google a décidé de faire peau neuve au niveau design. En effet, contrairement au Google Home classique, le Google Nest Audio enfile un tissu nid d’abeille durable. La touche écolo se retrouve également dans les composants de l’enceinte qui sont fabriqués à 70 % à partir de plastique recyclé. Concernant les dimensions de la bête, le Nest Audio est plus imposant que son prédécesseur, avec une hauteur de 17,5 cm et une largeur de 12,4 cm. Il ne risquera pas pour autant de tomber à la renverse puisque sa carrure allongée rectangulaire et ses bords arrondis le rendront bien stable.

Mais l’amélioration principale que la firme de Moutain View a voulu mettre en avant, c’est bien celle de la qualité sonore. En effet, elle serait 75 % plus puissante par rapport au Home classique. Les basses seraient, quant à elles, 50 % plus riches. Le Nest Audio embarque ainsi un tweeter de 19 mm et un woofer de 75 mm, avec un son apte à se diffuser à 360° grâce au nouveau design. Pour contrôler le son diffusé, exit les boutons apparents : place au contrôle tactile caché sous le tissu. Le volume se règlera ainsi en tapotant sur le bord gauche (pour baisser) ou le bord droit (pour augmenter).

La présence d’un logiciel, qui ajuste l’audio pour pouvoir profiter de voix plus claires et d’un son plus naturel, couronnera le tout. On retrouvera également la présence de la technologie Ambient IQ, qui assurera une calibration intelligente du son en fonction du type de contenus diffusés par l’enceinte, que cela soit un podcast, un morceau de musique ou bien un audiobook. Le Nest Audio aura également l’avantage de s’adapter à l’environnement sonore de la pièce dans lequel il sera placé grâce à ses trois micros.

Et ces micros auront également une autre utilisation. Qui dit Google, dit… Google Assistant, son fidèle assistant vocal qui s’appuiera justement sur ces trois micros pour recueillir tous vos ordres et vous obéir à chaque instant. Vous pourrez donc demander au Google Nest Audio quelle sera la météo du jour, ou même dresser une liste de courses, programmer des rappels ou encore contrôler vos objets connectés dans votre domicile (ampoules, thermostat…). Vous aurez également la possibilité de prendre des appels avec Google Duo.

Enfin, si vous optez pour le lot de deux Google Nest Audio, sachez que vous pourrez profiter du système multiroom afin qu’ils puissent communiquer entre eux. Les deux enceintes pourront par exemple diffuser la même musique pour se concocter une ambiance sonore de qualité dans une pièce.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Audio.

