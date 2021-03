En promo, le casque gaming Logitech G Pro ne coûte pas plus de 90 €

Avec son casque G Pro équipé d'un micro, Logitech a misé sur une conception solide et une riche qualité sonore pour séduire les joueurs et joueuses assidus. En ce moment, il se négocie à 89 euros chez Cdiscount grâce à un code promo alors que d'autres marchands le vendent bien souvent à plus de 100 euros.

C’est un fait : la marque Logitech compte parmi les meilleures sur le marché en matière d’accessoires high-tech destinés au gaming. C’est le cas pour ses souris performantes, mais aussi pour ces casques micro qui ont toute leur place dans le setup des joueuses et joueurs. Et nul besoin de débourser une fortune pour en acquérir un performant : la preuve avec le modèle G Pro, qui bénéficie d’une petite réduction grâce à un code promo.

Le casque Logitech G Pro en bref

Un arceau et des oreillettes confortables

Un micro de qualité

Un bon rendu surround

Habituellement proposé aux alentours des 100 euros, le casque micro Logitech G Pro est actuellement disponible à 89 euros chez Cdiscount après avoir utilisé le code promo 10EUROS.

Pour en savoir plus sur le casque Logitech G Pro 👇

À première vue, le casque filaire circum-aural Logitech G Pro donne une impression de solidité et de confort. C’est bel et bien le cas grâce, tout d’abord, à son arceau en aluminium robuste et son rembourrage en mousse à mémoire de forme, que l’on retrouve également au niveau des oreillettes en simili-cuir. Ces dernières favorisent d’ailleurs l’isolation acoustique. L’ensemble donne un design plutôt sobre malgré sa silhouette massive : son total look noir et soigné y est pour beaucoup. Son câble de 2 m sera aussi très pratique pour pouvoir jouer sans être restreint.

Casque gaming oblige, le G Pro de Logitech embarque un très bon micro de 6 mm. Celui-ci est muni d’un filtre antibruit pour bloquer les bruits indésirables autour de vous, et son rapport signal/bruit a été nettement amélioré. Résultat : on obtient des communications claires. La qualité sonore sera quant à elle tout aussi bonne et claire, notamment grâce à ses deux transducteurs de 50 mm, qui laisseront par exemple la possibilité d’entendre le moindre bruit de pas dans une partie de jeu. L’immersion n’en sera que meilleure.

Le logiciel Logitech G Hub sera également de la partie. Vous pourrez par exemple y télécharger des profils d’égaliseur audio réglés par des professionnels, ou même y intégrer les vôtres. Très pratique et simple d’utilisation, cette suite vous permettra de personnaliser au maximum votre expérience de jeu avec ce casque.

Pour comparer le casque Logitech G Pro

Afin de découvrir la concurrence du Logitech G Pro et le comparer avec d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs casques PC du moment.