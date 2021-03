La nouvelle manette Xbox avec adaptateur sans fil pour PC est à -24 %

Accompagnée par les nouvelles consoles Series X et S, cette manette est la nouvelle référence pour les joueurs Xbox, qui plus est compatible avec de nombreux autres supports. Le modèle avec adaptateur sans fil pour PC est d'ailleurs en ce moment moins chère à la Fnac et passe de 69 à seulement 53 euros.

La nouvelle manette Xbox apporte quelques nouveautés par rapport à l’ancien modèle. Les dimensions sont réduites pour une meilleure prise en main et la croix directionnelle se voit remplacée par un D-pad circulaire en ajoutant un nouveau grip ainsi qu’un bouton « Share ». Habituellement commercialisée à 69,99 euros avec son adaptateur sans fil Windows 10, cette manette Xbox Series profite de 24 % de réduction.

En bref

Le confort en main

L’apparition d’un port USB Type-C

La version avec le dongle USB en plus

Compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Au prix de 69 euros à son lancement, la nouvelle manette sans fil Xbox (dans son coloris « Carbon Black ») est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 53 euros à la Fnac.

Sa version « Robot White » sans adaptateur est disponible au prix de 49 euros (au lieu de 59) sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Lancée à la fin de l’année 2020 pour accompagner les nouvelles consoles Xbox Series, la manette vient remplacer son aîné de la Xbox One. Elle ne change pas grandement la formule gagnante de base. On retrouve donc toujours la même forme agréable pour des heures de jeu sans crampes, mais avec un format légèrement réduit pour s’adapter encore plus à toutes les mains.

Cette manette apporte son lot de nouveautés pour améliorer l’expérience en main et s’inspire de l’excellente Elite 2. La croix directionnelle est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve également un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Ce même effet granuleux intervient également sur les gâchettes et les sticks analogiques, pour une meilleure adhérence.

Bien connue sur la DualShock 4 depuis 2013, la fonction « Share », ou partage en français, fait son apparition via un bouton central. Cela permet de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie pour partager ses sessions de jeux sur les réseaux sociaux.

Cette manette est évidemment compatible sur de nombreux supports. Un de ces points forts est effectivement de fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Dans ce bon plan, la manette est livrée avec un adaptateur sans fil pour Windows 10. Avec ce dongle, vous ne soufrerez pas de latences. Elle peut se connecter facilement via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la nouvelle manette sans fil Xbox.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir des alternatives à Xbox, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes PC en 2021.