Joueurs et joueuses, l’excellente souris Logitech G502 SE HERO est à -25 %

La Logitech G502 SE HERO est la référence dans le domaine du gaming. Dans ce bon plan, elle est à l’honneur puisqu’elle est en promotion sur le site Rue du Commerce. Cette souris est proposée au tarif de 52,55 € au lieu de 89,99 €. L’occasion parfaite pour s’équiper à un prix attractif.

La marque Logitech est réputée pour proposer d’excellents périphériques que ça soit : en clavier, en tapis de souris ou même les casques. Tout gameur qui se respectent doit s’armer d’une bonne souris et la G502 SE Hero a fait ses preuves depuis des années. Un best-seller, proposé habituellement au prix de 69,99 euros et aujourd’hui disponible avec une réduction de 25%.

En bref

Un poids adaptable

Le capteur Hero 16k

11 boutons programmables

Habituellement au prix de 69 euros, la souris filaire Logitech G502 Hero est actuellement en promotion à seulement 52 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus

Référence des souris pour gamer, la G502 existe depuis plusieurs années et ne cesse d’être mise à jour. On ne change pas une formule qui gagne et donc sans surprise le design n’a pas beaucoup changé sur le modèle SE HERO. On retrouve un design alliant lignes fluides et plus tranchées avec un subtil rétroéclairage RGB en prime sur le logo.

La souris tient bien en main et offre une bonne ergonomie. Ses dimensions (132 x 75 x 40 mm) restent confortables, ainsi que son poids de 122 grammes. D’ailleurs, si vous souhaitez mieux la sentir en main, il sera possible d’ajouter des poids supplémentaires afin de trouver l’équilibre idéal pour vos sessions de jeux. La souris s’accompagne donc de cinq poids de 3,6 g chacun.

La réactivité de la G502 SE HERO est assurée par le capteur optique HERO 16K qui supporte une sensibilité allant jusqu’à 16 000 DPI. Grâce à un tel niveau de précision, vous ne risquerez pas des lissages, des filtrages ou des accélérations. Il promet un suivi des mouvements net et précis.

Pour finir, la souris de Logitech propose 11 boutons programmables, cependant certains ne sont pas facilement accessibles. Ce pour quoi il vous faut personnaliser les boutons pour éviter toute erreur de manipulation. Cela se fait via le logiciel G Hub de la marque. Quant au câble USB livré avec, il mesure 2 m de longueur, laissant une bonne marge de manœuvre pour vos parties.

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres références sur le marché, n’hésitez pas à parcourir notre guide des meilleures souris gamer en 2021.