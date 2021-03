Le nouveau Dyson V11 Parquet Extra profite déjà d’une réduction de 100 €

Pour vous débarrasser de toutes les saletés qui s'accumulent sur votre sol, Dyson est une valeur sûre, si ce n'est la meilleure option. Si vous cherchiez à vous équiper tout en misant sur une grosse performance, cela tombe bien : le nouveau V11 Parquet Extra est actuellement en promotion à 499 euros au lieu de 599 euros sur Boulanger.

Dyson l’annonce comme étant l’aspirateur sans fil le plus puissant de sa gamme : avec une telle promesse, le V11 Parquet Extra pourrait bien vous faire oublier toutes vos poussières et autres poils d’animaux qui jonchent votre sol au quotidien. Avec sa batterie d’accessoires fournis, sa longue autonomie et ses trois vitesses, il a tout pour devenir un fidèle allié durant vos sessions ménages. D’autant plus qu’en ce moment, cet excellent balai aspirateur coûte 100 euros de moins.

Le Dyson V11 Parquet Extra en bref

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 60 minutes

Efficace sur les sols et les tapis

Normalement affiché à 599 euros, le Dyson V11 Parquet Extra est actuellement disponible en promotion à 499 euros sur Boulanger.

Pour en savoir plus sur le Dyson V11 Parquet Extra 👇

Comme d’autres modèles de la marque, le Dyson V11 Parquet Extra nous fait profiter de son format stick qui le rend ultra maniable, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Inutile de brancher une prise pour le démarrer : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause.

Pour vous simplifier encore plus la tâche, sachez que ce Dyson est fourni avec un grand nombre d’accessoires, comme une mini brosse motorisée, un rouleau de nettoyage doux, une mini brosse douce, un accessoire deux en un, un embout long ou encore un clip de rangement.

Concernant les performances de la bête, elles seront bel et bien au rendez-vous. Le constructeur promet même une puissance 45 % supérieure à celle du V10 précédent, et ce, sur les sols aussi bien que sur les tapis. On aura donc droit à trois modes de vitesse adaptés pour chaque nettoyage, des rouleaux dotés d’une conception idéale pour capturer les grosses saletés comme les plus fines, un moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute, ainsi qu’une excellente filtration des poussières. Le tout est couplé à un bruit considérablement réduit par rapport à d’autres aspirateurs.

L’autonomie n’est pas en reste non plus : grâce au mode Eco, vous pourrez effectuer votre corvée pendant 60 minutes. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson V11 sur sa station fixée au mur. Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : le mécanisme est bien rôdé pour éjecter de façon hygiénique toutes les poussières et autres poils d’animaux dans la poubelle.

Pour comparer le Dyson V11 Parquet Extra

