Pack maison connectée : Echo Dot + ampoules Philips Hue à seulement 85 €

Le pack économique comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 et deux ampoules connectées Philips Hue White and Colour (avec pont de connexion) pourrait bien vous aider à faire vos premiers pas dans la domotique. L'ensemble est disponible à 84,99 euros au lieu de 199,99 euros grâce à un code promo.

Quand on souhaite démarrer une installation avec des objets connectés chez soi, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans pour autant faire grimper la facture. C’est aujourd’hui le cas de ce pack comprenant une enceinte connectée et deux ampoules connectées avec plus de 50 % de réduction.

Le pack Echo Dot 3 + Philips Hue en bref

Une petite enceinte pratique avec toutes les fonctionnalités d’Alexa

Des ampoules Philips Hue à faible consommation

Un combo parfait pour connecter sa maison

Habituellement proposé à 199,99 euros, le pack Echo Dot 3 + Philips Hue est actuellement disponible à 84,99 euros sur Rakuten (via Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN15, à entrer au moment de la validation du panier. Vous recevrez par la même occasion 5 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus sur le pack Echo Dot 3 + Philips Hue👇

Elle a beau avoir été remplacée par la 4ème génération, l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3, lancée en 2018, reste un modèle très efficace et pratique, notamment grâce à son petit format. Son design tout rond en forme de galet la rend très peu encombrante, ce qui sera idéal pour la placer n’importe où dans la maison. Et comme pour tout l’écosystème du géant américain, l’assistant vocal Alexa sera évidemment de la partie pour honorer toutes vos requêtes vocales.

En effet, une fois reliée à votre réseau Wi-Fi, Alexa pourra se réveiller et répondre à vos questions dès que vous la solliciterez. Diffuser une chanson en particulier, connaître la météo du jour, établir des rappels… L’enceinte vous obéira au doigt et à l’œil (et à la voix, surtout) et pourra même se connecter à un système audio externe si le son n’est pas assez puissant pour vous. Mais ce n’est pas tout, puisque l’Echo Dot 3 pourra également servir à piloter les objets connectés présents dans votre domicile. Vous pourrez donc contrôler les deux ampoules connectées Philips Hue White and Colour incluses dans le pack.

Et il faut dire que ces ampoules sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont surtout l’avantage de consommer nettement moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, beaucoup moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, rien de plus simple : il faudra veiller à les relier au pont de connexion fourni dans le pack. Grâce à cela, vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de couleurs différentes pour vous concocter votre propre ambiance lumineuse personnalisée. Grâce à Alexa, elles pourront s’allumer ou s’éteindre automatiquement, et si besoin, vous aurez même la possibilité de simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous.

Pour comparer l’Echo Dot 3

