Jusqu’à 150 € de remise sur tous les modèles d’Apple MacBook Pro 13 M1

Lancés à la fin de l'année 2020, les récents MacBook Pro embarquent la nouvelle et puissante puce M1. Plusieurs de ces modèles ultra performants sont actuellement en promotion du côté de la Fnac, de Darty et d'Amazon. Jusqu'à 150 euros de réduction sont proposés !

Dévoilés lors de la conférence d’Apple qui s’est tenue en novembre 2020, la nouvelle génération de MacBook Pro est désormais dotée de la puissante puce Apple M1 et dit donc au revoir aux processeurs Intel Core. Ces laptop ont ainsi connu un gain de performance considérable. Avec leur qualité premium, ils ne voient pas souvent leur prix baisser, alors quand c’est le cas, mieux vaut en profiter. Actuellement, trois modèles de MacBook Pro 13 M1 sont en promotion, avec des réductions allant jusqu’à 150 euros.

Le MacBook Pro 13 M1 en bref

Les finitions exemplaires du design Apple

La puissance de la puce Apple M1

L’autonomie de 20 heures

Habituellement affiché à 1 449 euros, le MacBook Pro 13 M1 avec 8 Go de RAM + SSD 256 Go est actuellement disponible à 1 360 euros sur Amazon. La version avec un SSD de 512 Go passe quant à elle de 1 679 euros à 1 575 euros sur la plateforme.

Au lieu de 1 679,99 euros, le MacBook Pro 13 M1 avec 16 Go de RAM + SSD 256 Go est en ce moment en promotion à 1 579,99 euros à la Fnac et sur Darty.

Enfin, au lieu de 2 139,99 euros, le MacBook Pro 13 M1 avec 16 Go de RAM + SSD 1 To est désormais proposé à 1 989,99 euros à la Fnac et sur Darty.

En matière de design, Apple ne change pas une équipe qui gagne. Pour cette nouvelle version du MacBook Pro 13, on retrouvera donc le même châssis en aluminium que les modèles précédents, un écran Retina True Tone de 13 pouces similaire, ainsi qu’un clavier Magic Keyboard et un TouchPad. Les finitions restent toujours autant appréciées, donc un renouveau de ce côté-ci ne s’imposait pas. En revanche, s’il y a bien une nouveauté majeure à noter, c’est bien l’intégration de cette puce Apple M1 embarquée par ce MacBook Pro 13.

En effet, ce processeur, basé sur une architecture ARM comme les iPhone et les iPad, apporte un boost considérable au MacBook Pro par rapport à la génération précédente sous Intel Core. Elle offre par exemple des performances de processeur jusqu’à jusqu’à 2,8 fois supérieures ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Concrètement, avec une telle configuration, toutes vos applications n’auront aucun mal à tourner à plein régime, y compris des jeux 3D qui se lanceront sans aucun ralentissement. Malgré toute cette puissance, le MacBook n’atteindra pas pour autant la surchauffe, puisque la chaleur sera très bien gérée sur ce modèle. Le ventilateur ne se déclenchera que très rarement, et restera tout de même silencieux.

Si la majorité des applications déjà existantes seront tout à fait compatibles, certains logiciels pourront ne plus l’être. Pour remédier à cela, Apple a tout prévu : ces applications qui ne fonctionnent pas nativement sur l’architecture ARM pourront être émulées grâce à Rosetta 2. Elles tourneront ainsi sans encombre puisque cet outil assurera lui-même la conversion.

Concernant l’autonomie de ce MacBook Pro 13 M1, on a droit à une petite révolution. Alors que certains anciennes références de la marque à la pomme étaient clairement perfectibles sur cet aspect, ce modèle peut tenir environ 20 heures avec une utilisation normale, et 10 heures avec un usage intensif. On a donc là une très bonne endurance qui conviendra aussi bien pour des tâches de bureautique que pour de la créativité.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Pro 13 M1.

