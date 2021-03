La microSD SanDisk Extreme 1 To est actuellement -50 % sur Amazon

Si vous souhaitez enregistrer un grand nombre de vidéos en 4K avec un drone ou une GoPro, ou simplement étendre de façon considérable la capacité de stockage d'un appareil compatible, mieux vaut s'équiper en conséquence. Pour cela, la microSD SanDisk Extreme 1 To sera toute désignée, d'autant plus que son prix passe aujourd'hui de 451,99 euros à 221,99 euros sur Amazon.

Pour éviter d’accumuler les cartes microSD, et donc risquer de les perdre, il est préférable d’opter une bonne fois pour toutes pour un modèle proposant une grosse capacité de stockage, comme la SanDisk Extreme d’une capacité de 1 To. C’est actuellement le moment idéal pour se la procurer puisqu’elle est actuellement affichée avec 230 euros de réduction.

La microSD SanDisk Extreme 1 To en bref

Une vitesse de transfert jusqu’à 160 Mo/s

Compatibilité UHS3 et V30 pour filmer en 4K

Certification A2 pour de meilleurs lancements de jeux et applications

Au lieu de 451,99 euros, la carte microSD SanDisk Extreme 1 To est désormais disponible à 221,99 euros sur Amazon, soit une réduction de 51 %.

Pour en savoir plus sur la carte microSD SanDisk Extreme 1 To 👇

La carte microSD SanDisk Extreme propose donc une capacité de stockage plus que considérable avec 1 To. Comme le reste de la gamme, on aura droit à une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture, de quoi assurer des transferts rapides en toutes circonstances.

En revanche, avec une telle capacité, il faudra veiller à ce que votre appareil, comme votre smartphone ou votre tablette, ait une mémoire extensible pouvant atteindre 1 To. Autrement, vous pourrez bénéficier de débits minimums de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS en écriture et 2000 IOPS en lecture séquentielle grâce à la certification A2 de cette microSD. Avec une telle configuration, vos jeux et applications s’exécuteront facilement et sans encombres.

Cette SanDisk Extreme sera aussi particulièrement adaptée aux drones ou GoPro grâce à ses classes V30 / UHS 3, qui lui donneront la possibilité de filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Et si vous comptez partir en vadrouille pour filmer vos exploits sportifs, sachez que la carte microSD vous accompagnera dans toutes les situations puisqu’elle résistera aux chocs, températures extrêmes, à l’eau ou encore aux rayons X.

Pour comparer la carte microSD SanDisk Extreme 1 To

Afin de découvrir d’autres références, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, Nintendo Switch ou encore GoPro en 2021.