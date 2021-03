Vente flash : le Xiaomi Mi Smart Band 5 chute temporairement sous les 20 €

De base proposé à un prix un peu plus élevé que ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi Smart Band 5 devient enfin aussi abordable que les anciens modèles grâce à cette vente flash sur Cdiscount. Cette dernière version du bracelet connecté chinois passe aujourd'hui de 49 à seulement 19 euros.

Lancé l’été dernier, le Xiaomi Mi Smart Band 5 apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment sur le domaine de la santé, en pouvant désormais suivre le cycle menstruel des femmes par exemple. D’autres nouveautés sont en programme, comme son prix qui passe pour la première fois sous les 20 euros via une vente flash.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 en bref

L’autonomie de deux semaines

L’écran OLED plus grand que le Mi Band 4

Le nouveau système de recharge magnétique

Au lieu de 50 euros à sa sortie, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 19 euros sur Cdiscount. Vite, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. La vente flash se termine le 27 mars 2021 à minuit.

L’offre est issue d’un vendeur tiers, mais le produit est expédié directement depuis les entrepôts régionaux français de Cdiscount.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi Smart Band 5 👇

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 ressemble presque comme deux gouttes d’eau à l’ancien modèle, le Band 4. La forme est la même, mais l’écran est ici un peu plus grand qu’auparavant. Toujours OLED, la diagonale passe de 0,94 à 1,1 pouce pour plus de confort à l’utilisation.

Pour continuer avec les nouveautés, le dernier bracelet connecté de Xiaomi propose maintenant un système de recharge magnétique. C’est un ajout très pratique, car il permet de ne plus enlever le boîtier de son bracelet en silicone pour le mettre en charge, grâce à deux électrodes au dos. L’autonomie est quant à elle toujours de deux semaines environ, selon l’utilisation.

Ce n’est pas fini ! Le Mi Smart Band 5 peut maintenant suivre le cycle menstruel des femmes, une fonctionnalité plus que bienvenues. Ceci étant dit, le reste est assez classique pour suivre la santé de l’utilisateur au quotidien, avec notamment l’analyse de la fréquence cardiaque ou le sommeil via l’application Mi Fit disponible sur iOS et Android. Les sportifs ne seront d’ailleurs pas déçus avec les 11 activités sportives suivies automatiquement par le bracelet, dont la natation grâce à son étanchéité dans l’eau.

Sur l’écran, on retrouve également l’affichage de quelques notifications liées à votre smartphone, comme les messages ou les appels. Il est même possible d’utiliser le bracelet pour contrôler à distance l’appareil photo de votre téléphone. Toujours pas de compatibilité NFC en revanche, ce qui ne permet pas de payer avec Google Pay par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi Smart Band 5.

