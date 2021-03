Seulement 129 euros, c’est le prix de cet aspirateur balai Honor 3-en-1

L'année dernière, Honor s'est lui aussi lancé dans le marché des aspirateurs balais avec cette référence de sa gamme Honor Choice. Cette dernière est actuellement en promotion à 129 euros sur Cdiscount et c'est la meilleure offre du moment.

Si l’on connaît plus la marque Honor du côté des smartphones, des wearables et des laptops, on la connaît beaucoup moins pour ses objets de la maison. Dans le courant de l’année 2020, le fabricant s’est pourtant lancé sur le marché des aspirateurs avec sa gamme Honor Choice et l’une de ses références est aujourd’hui en forte promotion.

L’aspirateur balai Honor Choice en bref

Sans fils et 3-en-1

Une puissance d’aspiration de 125 W

Entre 40 à 60 minutes d’autonomie

Le système de protection antibactérien

Si l’on trouve habituellement cet aspirateur balai Honor Choice 3-en-1 aux alentours de 200 euros sur la plupart des sites marchands, c’est sur Cdiscount qu’il est actuellement le moins cher avec un prix en promotion de 139 euros. Il est même possible de réduire encore une fois la facture de 10 euros en utilisant le code promo 10EUROS avant de procéder au paiement.



Prix de l’aspirateur Honor Choice après application du code promo // Source : Cdiscount.

Il est à noter que cette promotion se fait à partir d’un vendeur tiers sur le site, mais que la livraison est entièrement gérée par Cdiscount.

Pour en savoir plus sur l’aspirateur Honor Choice 👇

Le premier aspirateur balai d’Honor aborde la simplicité caractéristique de la marque tout en offrant des prestations alléchantes pour un appareil de ce type. L’appareil est 3-en-1, ce qui lui permet d’être flexible sur son utilisation, idéale pour les petits espaces. En plus d’une brosse à rouleau, il dispose d’un set de brosses adaptées à diverses surfaces de votre lieu de vie (tapis, moquette, parquet, carrelage, etc.).

La puissance d’aspiration est de 125 W grâce à une nouvelle gestion de l’efficacité énergétique. Cette dernière est mise en avant par un moteur tournant à 100 000 tr/min pour éviter les pertes d’aspiration tout en limitant au maximum la nuisance sonore. Vous pourrez compter sur un système antibactérien qui empêche la propagation de virus et de germes à l’intérieur du balai et dans le réservoir. La brosse à rouleau est elle aussi certifiée antibactérienne, ce qui évite que les résidus ne puissent être contaminés. Le filtre arrière quant à lui empêche la fuite des particules et des odeurs lorsque l’appareil est en marche.

Honor annonce une autonomie entre 40 et 60 minutes grâce à la batterie de 2 500 mAh intégrée dans son aspirateur balai, lequel se recharge complètement en 2h30 environ. On aurait par ailleurs aimé que l’appareil soit doté d’une station de recharge, mais il faut croire que cela est réservé aux appareils plus haut de gamme.

L’aspirateur Honor Choice dispose enfin d’un affichage LED de rappel de charge restante très pratique, ainsi que des voyants de rappel pour le remplacement du filtre. Cet affichage donne également la puissance d’aspiration et le taux de remplissage du récipient.

