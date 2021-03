Le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est à son prix le plus bas sur Amazon

Si vous recherchez un SSD performant avec un excellent rapport capacité-prix, le Samsung 870 QVO avec 1 To de stockage baisse son prix en passant de 109,89 euros à seulement 78,99 euros sur Amazon.

Leader et pionnier dans le domaine des SSD, Samsung a tendance à ne pas lésiner sur les prix de ses disques rapides. Mais aujourd’hui, la gamme QVO est actuellement en promotion sur Amazon avec notamment la référence 870 QVO de 1 To qui tombe à son meilleur prix.

Le SSD Samsung 870 QVO en bref

SSD 2,5 pouces

560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Garantie constructeur de 3 ans

Amazon réalise une promotion sur toute la gamme Samsung QVO, mais c’est la version 1 To qui est la plus intéressante en passant de 109,89 euros à seulement 78,99 euros.

Pour en savoir plus sur le SSD Samsung 870 QVO 👇

La gamme QVO de Samsung ne fait pas dans la révolution du côté des SSD 2,5 pouces, mais reste une référence tant par sa fiabilité que par ses performances. Si vous souhaitez obtenir du stockage de qualité et rapide pour vos jeux, vos programmes et vos données, alors cette option constitue un excellent rapport qualité/capacité/prix.

Le 870 QVO atteint, selon son constructeur, les limites de l’interface SATA avec un taux en lecture de 560 Mo/s et un taux en écriture de 530 Mo/s. Samsung annonce même pour cette nouvelle itération de sa gamme QVO, une mémoire en cache plus importante et performances encore plus durables grâce à sa technologie TurboWrite. De quoi redonner un coup de jeune à votre machine ou simplement l’utiliser pour du stockage supplémentaire.

Enfin, dans le cas où vous souhaiteriez remplacer votre ancien stockage, le 870 QVO est livré avec un logiciel de migration maison vous permettant en quelques clics de réaliser un transfert parfait de vos données entre deux disques de stockages, parfait pour remplacer un HDD vieillissant.

Les alternatives au SSD Samsung 870 QVO

Si vous êtes plus dans l’optique d’acquérir un disque de stockage externe, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs SSD et HDD externe à choisir en 2021.