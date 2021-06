Sony : la mini enceinte Bluetooth perd 30 % de son prix sur Cdiscount

Sony est très actif sur le marché des enceintes portables et tente des philosophies différentes pour tout type de besoin et de prix. Son modèle le plus petit, à savoir la Sony SRSXB10, est à seulement 34,99 euros sur Cdiscount au lieu de 50 euros.

Les enceintes connectées sont aujourd’hui très populaires et tous les constructeurs se sont engouffrés dans la brèche avec plus ou moins de réussite. L’un des acteurs majeurs du marché n’est autre que Sony et propose une multitude de modèles pour tous les usages et toutes les bourses. La SRSXB10 est une mini enceinte Bluetooth pas dénuée de qualité qui se trouve aujourd’hui avec 30 % de réduction sur Cdiscount.

L’enceinte Sony SRSXB10 en bref

Aussi petit qu’une mini canette

Une fonction Extra Bass made in Sony

jusqu’à 16h d’autonomie

Auparavant affichée à 50 euros, la mini enceinte Sony SRSXB10 — en couleur bleue uniquement — est désormais disponible à 34,99 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus sur l’enceinte Sony SRSXB10 👇

Avec sa forme cylindrique et son format mini, l’enceinte Sony SRSXB10 étonne surtout par sa taille pas plus haute qu’une canette. Elle a d’ailleurs été conçue pour être utilisée en extérieur, car facilement transportable dans un sac. À ce titre, Sony a d’ailleurs tout prévu puisqu’elle est certifiée IP67 et est donc résistante à l’immersion et aux incrustations de poussière.

Côté performances, la SRSXB10 délivre un son puissant pour la taille de l’appareil. Le Système baptisé Extra Bass et associé au haut-parleur monaural permet un rendu percutant des graves et des basses. De plus, le système d’appariage par Bluetooth a été pensé pour être couplé à une autre enceinte du même modèle pour obtenir un son stéréo. Une puce NFC est aussi de la partie afin de coupler rapidement son téléphone ou n’importe quel appareil compatible.

Pour finir, la batterie est capable de tenir la cadence sur pas moins de 16h d’après le constructeur japonais. La recharge se fait cependant via un câble Micro USB, on aurait aimé que l’USB-C soit de la partie.

Les alternatives

Si vous cherchez des alternatives à la Sony Sony SRSXB10, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleures enceintes portables du marché.