Grâce à une ODR, la TV Samsung Neo QLED QE50QN90A revient à moins de 1 300 €

C'est pour contrer l'OLED que Samsung a introduit la technologie mini LED en présentant sa gamme de TV Neo QLED. Cette dernière, qui présente une qualité d'image améliorée, a en plus l'avantage d'être taillée pour le gaming. En ce moment, la référence QE50QN90A bénéficie d'une belle promotion doublée d'une ODR chez Boulanger, où elle passe de 1 790 euros à 1 290 euros.

L’OLED n’a qu’à bien se tenir. Lors du dernier CES 2021, Samsung a dévoilé sa nouvelle technologie mini LED embarquée par ses téléviseurs Neo QLED. Ces derniers ont l’avantage de proposer des contrastes plus fins et une luminosité boostée, en plus d’être parfaitement adaptés au gaming. Si vous souhaitez en profiter, le moment est idéal puisque le modèle QE50QN90A profite d’une réduction et d’une ODR qui font considérablement baisser son prix.

Les avantages de la Samsung Neo QLED QE50QN90A

Le meilleur du QLED

Des contrastes et une luminosité améliorés

Compatible HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 790 euros, puis réduit à 1 490 euros, la TV Samsung Neo QLED QE50QN90A revient à 1 290 euros grâce à une ODR de 200 euros.

Le meilleur du QLED dans une TV 50″

Le téléviseur Samsung Neo QLED QE50QN90A adopte un design tout en sobriété, avec des bordures d’écran très fines et un pied bien solide, sans être trop massif : il laissera donc toute la place nécessaire pour une barre de son au besoin. Cette TV intègre par ailleurs un dalle de 50 pouces, qui bénéficie de la technologie mini LED. Concrètement, les LED de cet écran LCD sont 40 fois plus petites que les LED des anciens modèles QLED de la marque. Samsung a également ajouté des filtres quantiques. Résultat, on obtient des contrastes plus profonds, une luminosité améliorée et une couverture colorimétrique étendue. De quoi concurrencer l’OLED et marcher (un peu) sur ses plates-bandes.

Côté qualité d’affichage, on pourra également profiter des compatibilités avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+, même si on ne pourra pas retrouver de Dolby Vision. Le processeur Neo Quantum Processor 4K se chargera quant à lui d’upscaler tous vos contenus en 4K. Grâce au filtre antireflet du QE50QN90A, les rayons du soleil ne devraient avoir aucune incidence sur vos contenus.

Un modèle idéal pour le gaming

Cette TV Samsung Neo QLED QE50QN90A a également l’avantage de convenir parfaitement aux joueurs et joueuses, puisqu’elle se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing. Pour cela, on pourra aussi compter sur FreeSync Premium Pro. Côté son, le téléviseur s’accompagnera du système Object Tracking Sound, qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. Une fonctionnalité qui enrichira d’autant plus vos sessions gaming.

Enfin, cette TV tourne sous le système d’exploitation TizenOS, et de nombreuses applications immanquables (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…) seront évidemment de la partie. Les compatibilités avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette seront aussi disponibles.

