Samsung HW-T550 : l’une des meilleures barres de son d’entrée de gamme à moins de 200 €

Avec son rendu sonore 2.1, son caisson de basse sans fil et sa puissance de 320W, la barre de son Samsung HW-T550 fait partie des meilleures références d'entrée de gamme sur le marché. En ce moment, elle est encore moins chère puisque son prix passe de 299 à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Il est possible de profiter d’une barre de son performante sans pour autant exploser son budget. Le modèle Samsung HW-T550 en est la preuve, puisque pour moins de 200 euros actuellement, vous pourrez profiter d’un rendu sonore 2.1 précis et de basses puissantes, même sur de l’entrée de gamme.

Les avantages de la barre de son Samsung HW-T550

Un très bon rendu sonore 2.1 + compatible DTS Virtual:X

Des basses profondes

Compatible Bluetooth, HDMI et HDMI ARC

D’abord proposée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-T550 est désormais disponible à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Une très bonne barre de son d’entrée de gamme

La barre de son Samsung HW-T550 (320 W) s’accompagne tout d’abord d’un caisson de basse sans fil (160 W), lui permettant de proposer un rendu sonore 2.1 d’une grande qualité pour ce segment d’entrée de gamme. Grâce à cette référence, vous pourrez profiter de basses puissantes et profondes, ce qui suffira à compléter les enceintes de votre TV, parfois trop médiocres pour se suffire à elles-mêmes. Et ce n’est pas tout : la barre de son propose également une compatibilité avec la technologie DTS Virtual:X pour un effet surround qui facilite grandement l’immersion. Aussi, le mode « Smart Sound » se charge d’analyser chaque contenu pour optimiser le rendu sonore à chaque instant.

En ce qui concerne l’installation de cette barre de son, vous aurez le choix entre la glisser au pied de votre TV ou la fixer au mur grâce à l’accroche dédiée. Avec son design tout en sobriété et minimaliste, cette barre Samsung pourra s’accorder à toutes les décorations d’intérieur. Quant au caisson de basse, sans fil, il pourra être installé là où vous voulez, sans risquer de vous emmêler les pieds dans un câble.

Compatibilité Bluetooth

La barre de son Samsung HW-T550 intègre par ailleurs un port HDMI ARC ainsi qu’un second port HDMI, capable de transférer un signal 1080p/60 fps au téléviseur. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : le Bluetooth 4.2 facilite tout. Notez qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

Enfin, Samsung a aussi pensé aux joueurs et joueuses grâce à un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques.

