La carte microSD Extreme 512 Go ne coûte pas plus de 94 euros

Pour étendre le stockage de votre smartphone, votre tablette ou même votre drone, mieux vaut miser sur une carte microSD disposant d'une grande capacité de stockage. Le modèle Extreme de SanDisk, qui propose 512 Go, sera idéale, d'autant plus que son prix passe de 211,99 euros à 93,59 euros chez Amazon.

Vitesse de transfert élevée, capacité de stockage confortable, et même possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K : les cartes microSD de la gamme Extreme de SanDisk proposent les principales caractéristiques que ceux et celles souhaitant étendre le stockage de leur appareil recherchent. Le modèle de 512 Go, lancé à un prix plutôt onéreux, a en plus la chance de bénéficier d’une belle réduction de presque 120 euros.

Les points forts de la carte microSD SanDisk Extreme

Vitesse de transfert pouvant grimper jusqu’à 160 Mo/s

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour filmer en 4K UHD

Certifiée A2 pour de meilleurs lancements d’application

Initialement affichée à 211 euros, et récemment plutôt vendue aux alentours de 110 euros, la carte microSD SanDisk Extreme de 512 Go est désormais disponible à 93 euros sur Amazon.

Une microSD avec une vitesse de transfert élevée

La carte microSD SanDisk Extreme promet de très bonnes performances, avec une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture, et 90 Mo/s en écriture. Le modèle comprenant 512 Go sera amplement suffisant pour augmenter le stockage de votre smartphone, tablette, caméra d’action ou drone.

De plus, contrairement aux modèles Ultra, cette microSD détient la certification A2, et non la A1. Concrètement, cela permet de disposer de débits minimums suffisants de de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Cette configuration permettra d’assurer de très bonnes performances lors du lancement d’applications.

Idéale pour enregistrer en 4K

Si vous souhaitez enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps avec votre GoPro ou un smartphone compatible, cette microSD sera toute désignée puisqu’elle propose une compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Et si vous partez en vadrouille pour filmer vos exploits, sachez que cette carte microSD Extreme a été conçue pour résister aux chocs, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X.

Pour comparer la carte microSD SanDisk Extreme

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2020.