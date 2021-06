Le iRobot Roomba 971 est en promotion pour vous donner l’envie de ne plus passer l’aspirateur

Si vous pensez passer trop de temps à faire marcher l'aspirateur, c'est qu'il vous en faut un connecté. Le iRobot Roomba 971 est une excellente option, suffisamment autonome et intelligent pour son prix. D'autant plus qu'il est actuellement en promotion sur Amazon.

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs qui s’occuperont des poussières, miettes et poils d’animaux en un rien de temps. Si vous cherchez un aspirateur autonome, connecté et performant, alors le iRobot Roomba 971, saura se montrer à la hauteur de vos attentes. Il profite aujourd’hui d’une réduction de 130 euros sur son prix d’origine.

Le iRobot Roomba 971, c’est quoi ?

Une aspiration 5 fois plus puissante que la série 600

De nombreuses fonctions intelligentes

Une autonomie de 75 minutes + recharge automatique

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement vendu à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 971 est aujourd’hui disponible en promotion à 369,99 euros sur Amazon.

Un système de nettoyage puissant👇

Le Roomba 971 est un excellent investissement si vous cherchez un moyen de vous simplifier la vie au quotidien. Il est équipé d’une double brosse en caoutchouc et d’une quantité de capteurs en tout genre pour passer efficacement l’aspirateur à votre place. Afin d’obtenir un ménage complet de manière précise en choisissant la pièce à nettoyer, ou même délimiter une zone souhaitée, il faut faire une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée. Grâce à cela, le robot gardera en mémoire ses trajets et optimisera ses futurs passages.

Votre allié pour une maison plus propre

L’avantage de cet aspirateur robot, c’est qu’il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Il ne laissera pas de débris, gros ou petits, grâce à son moteur d’aspiration avancée tournant à 10 000 tr/m, qui offre une aspiration 5 fois plus puissante que celle d’un iRobot de la série 600. Pas de souci également vis-à-vis des obstacles. Avec son intelligence et ses capteurs, il peut les identifier et les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. De plus, son système Dirt Detect, permet aux capteurs de trouver les zones les plus sales et indique au robot de les nettoyer plus en profondeur.

Nettoyez sans effort

D’autre part, le Roomba 971 dispose de plein de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs. Il devient plus efficace au quotidien. Grâce à la compatibilité avec les appareils Google Assistant et Amazon Alexa, l’aspirateur peut être contrôlé au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter. Sinon, vous pouvez simplement passer par l’application iRobot Home, pour piloter l’appareil, jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

En ce qui concerne l’autonomie, il dispose d’une endurance plutôt correcte, puisqu’elle est d’1h25 environ – soit le temps nécessaire pour effectuer un nettoyage d’un intérieur de 50 m2. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

Quel aspirateur convient parfaitement à votre maison ?

Afin de trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2021.