L’écran gaming LG Ultragear en QHD à 144 Hz est en promotion chez Fnac

Un écran PC de bonne qualité fait toute la différence et permet une meilleure expérience. Dans ce bon plan, on vous propose un écran PC de 27 pouces, le LG UltraGear 27GL850-B, qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac. Il est aujourd'hui disponible à 379,99 euros au lieu de 449,99 euros.

Depuis quelques années, LG est devenu un acteur majeur du côté des moniteurs PC, notamment avec sa gamme UltraGear. En effet, la marque coréenne sait répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants. Pour ce bon plan, nous avons sélectionné ce moniteur typé « gaming », le LG UltraGear 27GL850-B, disposant d’une belle fiche technique, pour satisfaire les pro gamers. On peut le retrouver aujourd’hui avec une réduction de 70 euros.

Qu’est-ce que ce moniteur gaming propose ?

Une dalle Nano IPS en définition QHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Initialement affiché à 449,99 euros, l’écran LG UltraGear 27GL850-B est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros à la Fnac, soit une remise immédiate de 16 %.

Le sacro-saint 1440p est là

Semblable à la plupart des moniteurs, le LG UltraGear 27GL850-B, est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes. Il offre un design ergonomique, dont la base peut être ajustée pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement. Ce modèle UltraGear, propose une dalle Nano IPS de 27 pouces, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC.

Un écran LG parfait pour le gaming

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité non-négligeable. De plus, ce moniteur LG est également compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, pour avoir des images nettes, éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie.

Une immersion totale grâce au HDR

Compatible avec le HDR 10, le 27GL850-B est en mesure de proposer une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Pour finir, la connectique vidéo se compose, d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI 2.0 et de deux entrées USB 3.0. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

Si vous voulez comparer le LG UltraGear 27GL850-B avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.