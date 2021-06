Cdiscount à volonté est à seulement 8 € pour un an d’accès au service

Disponible depuis déjà de nombreuses années, Cdiscount à volonté est un service bien pratique pour bénéficier de la livraison gratuite et de plein d'autres avantages. L'abonnement est en ce moment à seulement 8 euros au lieu de 29 pour la première année.

Depuis de nombreuses années, Cdiscount tente de faire concurrence à Amazon Prime en proposant sa propre offre dédiée à ses clients fidèles. On retrouve des avantages assez classiques, mais le prix est l’une des grandes différences avec son rival américain, d’autant plus quand l’enseigne française décide de casser le prix de son abonnement.

Cdiscount à volonté, c’est quoi ?

La livraison gratuite en un jour ouvré

Des achats qui rapportent de l’argent

Un service client dédié

Des réductions ponctuelles toute l’année

L’abonnement Cdiscount à volonté est aujourd’hui disponible à seulement 8 euros pour un an, contre les 29 euros habituellement demandés.

Un abonnement pratique pour la rapidité de livraison

Cdiscount à volonté est une formule d’abonnement annuel délivrant de nombreux avantages pour vos achats réguliers sur la plateforme et comprenant d’autres bonus bienvenus pour tout à chacun. En premier lieu, la livraison est gratuite et illimitée sur une sélection de produits éligibles et surtout ceux du label Cdiscount à volonté. Afin d’obtenir une livraison en un jour ouvré, la commande doit être passée avant 14 h avec un montant d’au moins 25 euros. Vous êtes gagnant si vous avez l’habitude de commander souvent sur Cdiscount, car le coût moyen d’une livraison revient à un minimum de 3 euros. La formule d’abonnement sera vite rentabilisée, en 3 commandes donc.

Des offres exclusives

Cdiscount à volonté ne se contente pas de vous proposer que la livraison gratuite, mais permet aussi de bénéficier de nombreuses offres exclusives ou des ventes privées réservées aux membres via des promotions flash. Il est aussi possible d’obtenir des réductions supplémentaires via des codes promo exclusifs et ainsi faire des économies sur vos commandes. En tant que client Cdiscount à Volonté, vous obtenez également une cagnotte qui se remplira automatiquement à chacun de vos achats. De cette manière, il sera possible de régler un autre achat en utilisant cette cagnotte et, pourquoi pas, obtenir une nouvelle belle réduction.

L’abonnement n’est d’ailleurs pas individuel puisqu’il est possible de le partager avec deux autres personnes de votre choix.

Mais ce n’est pas tout, Cdiscount fait aussi le nécessaire pour que l’abonnement soit le plus fourni possible. Il comprend notamment un accès à un service presse pour consulter des centaines de journaux et magasines comme Le Parisien, L’OBS, L’Équipe ou encore Auto Plus. Il y en a des dizaines et vous n’avez qu’à faire votre choix.

Les offres pour les CDAV

Pour vous démontrer le potentiel d’économies que vous pouvez réaliser, nous avons sélectionné quelques articles en forte réduction grâce à un abonnement Cdiscount à volonté :

Le Oppo Find X3 Pro 256 Go à 999 euros au lieu de 1149 euros.

Le Samsung Galaxy S21 128 Go à 799 euros au lieu de 859 euros.

Le TV TCL 50 pouces QLED 4K à 449 euros au lieu de 499 euros

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre guide des avantages de Cdiscount à volonté.