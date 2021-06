La souris sans fil Logitech Lightspeed G502 coûte deux fois moins cher pendant le Prime Day

La souris Logitech G502 Lightspeed est l'une des références dans le domaine du gaming. Dans ce bon plan, elle est à l’honneur puisqu’elle est en promotion sur Amazon. Le modèle avec connectivité sans fil est disponible au tarif de 73,50 euros, contre 149 euros habituellement. L’occasion parfaite pour s’équiper à un prix attractif.

La marque Logitech est réputée pour proposer d’excellents périphériques que ça soit : en clavier, en tapis de souris ou même les casques. Tout gameur qui se respecte doit s’armer d’une bonne souris et pour ceux qui cherchent une souris sans fil, la G502 Lightspeed a fait ses preuves auprès de professionnels de l’eSports et coûte aujourd’hui deux fois moins cher que d’habitude.

Pourquoi choisir la G502 LIGHTSPEED ?

Pour son poids ajustable

Pour son capteur Hero 25k

La possibilité de programmer 11 boutons

Pour sa batterie longue durée

Habituellement au prix de 149 euros, la souris sans fil Logitech G502 Lightspeed est actuellement en promotion à 73,50 euros sur Amazon.

La souris emblématique de Logitech

Référence des souris pour gamer, la G502 existe depuis plusieurs années et ne cesse d’être mise à jour. On ne change pas une formule qui gagne et donc sans surprise le design n’a pas beaucoup changé sur le modèle Lightspeed. On retrouve un revêtement en caoutchouc, alliant lignes fluides et plus tranchées avec un subtil rétroéclairage LIGHTSYNC RVB. Il est d’ailleurs possible de personnaliser, avec 16,8 millions de couleurs qui sont disponibles via le logiciel Logitech G HUB.

Ultra réactive et précise

Ce modèle est tout de même remis au goût du jour avec la technologie sans fil ultra rapide — d’où le nom Lightspeed — et offre un temps de réponse extrêmement faible, de seulement 1ms. Idéal donc pour être au bon timing, dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

La réactivité de la G502 Lightspeed est assurée par le capteur optique HERO 25K qui supporte une sensibilité allant jusqu’à 25 600 DPI. Grâce à un tel niveau de précision, vous ne risquerez pas des lissages, des filtrages ou des accélérations. Il promet un suivi des mouvements net et précis. D’après la marque, le capteur promet une efficacité jusqu’à 10 fois plus performante que les générations précédentes.

mais aussi ergonomique et personnalisable

La souris tient bien en main et offre une bonne ergonomie. Ses dimensions (‎13.1 x 7.5 x 4.1 cm) restent confortables, ainsi que son poids de 114 grammes. D’ailleurs, si vous souhaitez mieux la sentir en main, il sera possible d’ajouter des poids supplémentaires afin de trouver l’équilibre idéal pour vos sessions de jeux. La souris s’accompagne donc de quatre poids de 2 g et deux autres, de 4 grammes.

La G502 Lightspeed de Logitech propose 11 boutons programmables, cependant certains peuvent être difficiles d’accès. Ce pour quoi il vous faut personnaliser les boutons, pour éviter toute erreur de manipulation, et de garder vos coups les plus puissants à portée de main. Cela se fait via le logiciel G Hub de la marque.

Avec une bonne autonomie

Pour finir, Logitech promet jusqu’à 60 heures de jeu avec sa batterie LiPo. Vous pouvez aussi recharger votre souris, pendant seulement 5 minutes, pour une durée de jeu allant jusqu’à 2 heures et demie. De plus, il est possible de la charger avec la solution de charge sans fil POWERPLAY. Que ce soit au repos ou pendant le jeu, votre souris est chargée en continu.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.