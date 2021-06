L’écran gaming LG Ergo UltraGear en QHD à 144 Hz est moins cher sur Amazon

Un écran PC avec une fiche technique au top fait toute la différence lors de vos sessions de jeu. Dans ce bon plan, on vous propose l'excellent LG UltraGear 27GN88A-B, également doté d'un bras articulé, dont le prix sur Amazon chute de 549 à 369 euros pour ce premier jour de Prime Day.

Depuis quelques années, LG est devenu un acteur majeur du côté des moniteurs PC. La série Ergo de la marque coréenne, offre non seulement une belle fiche technique, mais également un système de pied ergonomique, afin de satisfaire les besoins des joueurs les plus exigeants, et même, les créateurs de contenu. À l’occasion du Prime Day, le moniteur gaming LG Ergo UltraGear 27GN88A-B profite en ce moment d’une réduction de 180 euros.

Les caractéristiques du LG Ergo UltraGear 27GN88A-B

Une dalle Nano IPS en définition QHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Compatible FreeSync et G-Sync

Le pied ergonomique

Au lieu de 549 euros, l’écran LG UltraGear 27GN88A-B est actuellement proposé à 369 euros pour les membres Amazon Prime.

Un moniteur ergonomique et performant

Semblable à la plupart des moniteurs du marché, le LG Ergo UltraGear 27GN88A-B, est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes. Il est tout de même différent des autres, par son pied baptisé Ergo. Ce concept a été pensé pour être le plus flexible possible, afin d’optimiser l’espace sur le bureau et améliorer le confort. Vous pourrez donc bouger facilement l’écran dans tous les sens et toutes les orientations, que ce soit en mode paysage ou portrait. Grâce à ce pied, le moniteur prendra donc le moins de place possible, et donnera l’impression de flotter.

Au service des joueurs et joueuses

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran. Ce modèle propose une dalle Nano IPS de 27 pouces, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC.

De plus, le LG UltraGear 27GN88A-B, propose un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité non-négligeable. Le clou du spectacle, ce moniteur LG est également compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, pour avoir des images nettes, éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie.

Une immersion totale grâce au HDR

Compatible avec le HDR 10, le 27GN88A-B est en mesure de proposer une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Une variété d’interfaces

Pour finir, la connectique vidéo se compose, d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI 2.0 et de deux entrées USB 3.0 pour brancher clavier et souris. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

