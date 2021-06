En cette période d'avant soldes d'été, il n'est pas rare de tomber sur des réductions intéressantes sur de nombreux produits Tech. C'est le cas de l'Apple Watch SE qui profite aujourd'hui d'une réduction de 40 euros sur son prix, quelle que soit la version choisie.

Dans le marché des montres connectées, Apple a largement la main mise. Il faut dire que l’Apple Watch constitue ce qui se fait de mieux dans le domaine pour le grand public malgré un ticket d’entrée assez élevé. L’Apple Wacth SE constitue pourtant un rapport qualité-prix très intéressant pour qui souhaite s’y mettre sans faire trop de compromis. Ce modèle est d’ailleurs en promotion avec des remises allant jusqu’à -13 %.

Les caractéristiques de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication par Apple

L’écran OLED Retina

L’autonomie correcte pour une Apple Watch

Au lieu de 299 euros, l’Apple Watch SE en version 40 mm avec son boîtier en aluminium et son bracelet sport est aujourd’hui en promotion à 259 euros sur Amazon. 3 coloris sont disponibles :

Vous pouvez également opter pour la version 44 mm qui perd aussi 40 euros pour se retrouver à 289 euros au lieu de 329.

Un look identique à la Series 6

L’Apple Watch SE est une déclinaison allégée de la formule wearable de la marque sans pour autant rogner sur l’essentiel. Elle dispose d’ailleurs des mêmes dimensions que la Series 6, à savoir un boîtier en aluminium de 40 mm avec 39,8 mm de haut , 34,4 mm de large et 10,7 mm d’épaisseur. Même le poids est le même (30,5 g hors bracelet), de loin comme de près, elles paraissent identiques. Le bracelet typé sport est pensé pour éviter les irritations en contact avec la peau et il est bien sûr interchangeable à l’envie. On retrouve également la fameuse Digital Crown qui sert de molette de contrôle ainsi que les deux encoches haut-parleur sur le côté gauche et le micro à droite.

Une montre presque premium, mais sans Always-On

Aujourd’hui indispensable et indissociable de l’Apple Watch, la SE propose également un écran OLED « Retina » très lumineux et qualitatif. Elle fait en revanche l’impasse sur la fonctionnalité Always-On à l’avantage d’une meilleure gestion de la batterie. En revanche, rien à redire sur la réactivité globale de la montre qui s’avère excellente en tout point, même si elle s’avère moins puissante que les modèles canoniques de par l’apport d’un processeur d’ancienne génération. Il faut dire que WatchOS est particulièrement bien pensé et est rarement pris en défaut, les mises à jour étant régulières.

Forcément, l’emphase est mise sur le sport avec un suivi d’activité complet et précis grâce aux nombreux capteurs qui la composent. Il est possible de traquer la moindre activité sportive via la multitude de sports pris en compte à l’intérieur comme à l’extérieur. La SE est également étanche jusqu’à 50 mètres, aucun problème donc pour l’utiliser dans l’eau et suivre son activité aquatique. On note cependant que l’aspect santé a moins été mis en avant par rapport à la Series 6, car seulement quelques capteurs sont au programme pour suivre votre sommeil ou le bruit environnant. Bien évidemment, il est toujours indispensable de posséder un appareil Apple comme un iPhone pour y coupler la montre et obtenir des fonctionnalités déportées comme l’affichage des notifications , le contrôle des applications compatibles ou le suivi GPS.

Même si l’Apple Watch n’a jamais été un modèle d’autonomie, la version SE, de par les nombreuses optimisations, est capable de tenir un peu plus d’une journée dans le cadre d’une utilisation basique. Il faut cependant prendre en compte que le suivi sportif consomme énormément d’énergie et il n’est pas rare de se retrouver à court de batteries après quelques heures de sport intensif. La charge rapide n’est pas non plus au programme et il faut environ 2 heures pour recharger intégralement la montre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple Watch SE.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch SE.

Les alternatives du moment

Afin de comparer l’Apple Watch SE avec les actuelles références haut de gamme du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.