Amazon lance une offre à ne vraiment pas louper pour l’Apple Watch SE

L'Apple Watch SE a connu beaucoup de promotions depuis son lancement, mais aucune n'a été aussi intéressante que celle que l'on vous propose aujourd'hui. C'est chez Amazon que ça se passe, avec un prix qui passe de 299 euros à seulement 245,99 euros.

Les Apple Watch sont des montres connectées qui vont de pair avec votre iPhone. Elles permettent d’avoir sur le poignet un second écran facile à consulter et même de répondre à quelques notifications grâce à Siri, mais pas besoin de dépenser le prix fort dans la dernière référence premium de la marque à la Pomme. Le modèle SE fait très bien le travail au quotidien et elle n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui grâce à cette promotion.

Ce qu’il faut retenir sur l’Apple Watch SE

Le design authentique d’Apple

L’écran OLED Retina de bonne qualité

Toutes les fonctionnalités d’une Apple Watch, pour moins cher

Au lieu de 299 euros habituellement, l’Apple Watch SE dans sa version Wi-Fi en 40 mm est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 245,99 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas jamais constaté jusqu’à maintenant.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Apple Watch SE.

Une Apple Watch avec quelques compromis

L’Apple Watch SE a été lancée en septembre 2020 en parallèle de la Series 6. Moins chère, elle fait forcément l’impasse sur quelques fonctionnalités pour réduire la facture finale, comme l’Always-On Display qui n’est pas disponible sur son écran OLED Retina de 1,78 pouce affichant une définition de 448 x 368 pixels. Ceci étant dit, la dalle est tout de même de bonne facture.

Le look n’est en revanche pas différent des autres modèles plus premium. On retrouve bien évidemment ce format rectangulaire propre à Apple, où même la Digital Crown (la molette rotative latérale qui sert à naviguer) est toujours là, ainsi que les deux encoches haut-parleur sur le côté gauche et le micro à droite. C’est surtout en retournant le cadran de la montre que l’on remarque des différences, car ce modèle n’embarque pas les mêmes capteurs. Au revoir donc l’ECG pour l’électrocardiogramme et l’oxymètre pour connaître l’oxygénation du sang.

Une montre connectée presque premium

Ceci étant dit, l’Apple Watch SE est une montre connectée assez complète. Elle se concentre donc un peu moins sur la santé de son utilisateur, mais ne fait aucune concession pour le sport. Vous retrouverez toutes les fonctions des autres modèles, avec un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, en passant du vélo à la natation (étanche jusqu’à 50 mètres) et jusqu’aux sports en altitude grâce à son nouvel altimètre. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous Watch OS 8.

Elle n’est enfin pas aussi puissante que l’Apple Watch Series 6 en embarquant la puce S5 de la Series 5, mais a le mérite d’être plus endurante. Sans les nouveaux capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même sans la fonctionnalité Always-On, la Watch SE offre une belle autonomie par rapport aux autres modèles de la Pomme. Elle est capable d’encaisser une journée entière et d’avoir encore de la batterie le lendemain, ce qui est un bon score pour une montre connectée de la firme de Cupertino.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch SE.

