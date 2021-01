[…] L’enceinte UE Boom 2 Lite chute sous les 60 euros à l’occasion des soldes […]

L'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est une bonne référence à détenir chez soi, notamment grâce à un son diffusé à 360° et une résistance à l'eau. Fréquemment en promotion, elle bénéficie une nouvelle fois d'une bonne réduction : habituellement affichée autour des 100 euros sur Amazon, elle est aujourd'hui soldée à 59 euros.

En bref

Un son diffusé à 360°

Une bonne résistance à l’eau et aux chocs

Une autonomie confortable

Auparavant affichée à 115 euros, l’enceinte Ultimate Ears Boom 2 Lite est en ce moment disponible à 59 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus👇

L’enceinte Ultimate Ears Boom 2 Lite adopte un design cylindrique qui facilite sa prise en main et son transport. Mais elle pourra tout aussi bien prendre place à votre domicile, et son revêtement noir sobre saura se fondre dans votre intérieur. Sachez tout de même que si cette version Lite est identique à l’enceinte Boom 2 classique, elle sera livrée sans chargeur, son packaging ayant été réduit au strict minimum.

Autrement, l’enceinte a l’avantage de proposer un son se diffusant à 360° grâce à son format cylindrique. Sans pour autant se mesurer à d’autres enceintes plus onéreuses et performantes, elle assurera une bonne qualité audio, avec notamment une bonne gestion des basses. Grâce au Bluetooth, elle aura une portée de 30 mètres.

La Boom 2 Lite bénéficie également d’une configuration solide qui lui permet de résister aux chutes d’un mètre. Elle profite aussi d’une certification IPX7, qui la rend résistante à l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Pas de risque de l’abîmer en cas de chute dans le bain, donc.

Côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 12 heures. Elle se rechargera via un câble micro-USB.

