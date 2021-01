Le casque Sony WH-1000XM4 coûte un peu moins cher pendant les soldes

Le casque sans fil Sony WH-1000XM4, doté d'une réduction de bruit active améliorée, est une nouvelle fois en promotion, cette fois-ci à l'occasion des soldes d'hiver : il est possible de se le procurer à 349 euros au lieu de 380 euros sur Amazon.

Sony rivalise sans cesse avec Bose, son principal concurrent sur le marché des casques munis de la réduction de bruit active. Mais son casque sans-fil Sony WH-1000XM4, lancé en août dernier, a toutes les qualités suffisantes pour faire partie des meilleures références. En ce moment, il est même moins cher que d’ordinaire, puisqu’il bénéficie d’une réduction de 31 euros pendant les soldes.

En bref

Une réduction de bruit active encore meilleure

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie de 30 heures

Au lieu de 380 euros, le casque Sony WH-1000XM4 est désormais disponible à 349 euros sur Amazon à l’occasion des soldes.

Pour en savoir plus👇

Pour son casque sans-fil WH-1000XM4, Sony a décidé de reproduire le même design sobre que l’on trouvait déjà sur la référence précédente, le très apprécié Sony WH-1000XM3. Seule différence : le logo NFC n’est plus imprimé, mais gravé, et l’inscription « NC/Ambiant » a été remplacée par l’unique mention « Custom ». De petits changements anecdotiques, donc, mais la recette marche toujours autant. De plus, la marque n’a pas fait l’impasse sur le confort en privilégiant le format circum-aural : concrètement, les coussinets des écouteurs entourent les oreilles sans seulement se poser dessus, ce qui permet d’obtenir une très bonne isolation passive.

Cette isolation est justement une caractéristique indispensable pour la réduction de bruit active. Le constructeur japonais, qui maîtrise très bien cette technologie, lui a apporté quelques améliorations par rapport à l’ancien modèle. Le WH-1000XM4 est par ailleurs en mesure de laisser entendre les conversations grâce à une option de concentration sur la voix. Grâce au contrôle adaptatif du son, le casque pourra également moduler la réduction de bruit active en fonction de son environnement. Par exemple, vous aurez certainement envie de vous isoler au maximum dans les transports, alors qu’il sera plus judicieux de pouvoir écouter les bruits aux alentours en plein footing. Des modes automatiques seront même de la partie pour vous faciliter la vie. Pour accéder à tous ces paramétrages, rendez-vous sur l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android).

Autrement, quelques petites nouveautés bien pratiques ont été ajoutées, à l’image du mode « Speak-to-Chat » (parler pour chatter), qui coupe la réduction de bruit automatiquement et baissera la musique lorsque vous commencerez à parler avec quelqu’un. On trouvera également le Bluetooth Multipoint, une option qui permet de connecter jusqu’à deux appareils simultanément et de switcher entre les deux sans avoir à reparamétrer quoi que ce soit Attention toutefois, ce mode n’est pas compatible avec le codec Bluetooth LDAC : vous pourrez seulement profiter du SBC et du AAC dans ces conditions.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, comptez environ 30 heures d’utilisation loin du chargeur, et 38 heures sans la réduction de bruit activée. La recharge rapide apportera un gain de 5 heures d’écoute en 10 minutes de charge. Le XM4 est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Sony WH-1000XM4.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Sony WH-1000XM4.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !