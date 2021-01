[…] Les nouveaux écouteurs sans fil Jabra Elite 85T sont déjà en promotion pour les soldes […]

Les Jabra Elite 85T figurent parmi les meilleurs écouteurs true wireless dotés de la réduction de bruit active sur le marché. Habituellement affichés à 249 euros, ils chutent à 221 euros à l'occasion des soldes sur Amazon.

Jabra est l’une des meilleures marques en matière d’écouteurs true wireless, d’autant plus lorsqu’ils sont dotés de la réduction de bruit active. Si le constructeur danois s’était contenté d’une mise à jour pour ajouter cette fonctionnalité sur sa référence Elite 75T, il l’a directement proposée nativement dans ses écouteurs Elite 85T. Ces derniers profitent d’ailleurs des soldes pour voir leur prix baisser de 30 euros.

Une réduction de bruit efficace

Compatible avec le Bluetooth multipoint

Une bonne autonomie

Habituellement proposés à 249,99 euros, les Jabra Elite 85T sont actuellement disponibles à 221,56 euros sur Amazon à l’occasion des soldes.

Les écouteurs Jabra Elite 85T reprennent sensiblement le même design que les Elite 75T : on retrouve ainsi un format intra-auriculaire tout en rondeurs et très confortable. Leur surface, non tactile, comporte des boutons physiques pour les contrôler. Ils sont par ailleurs certifiés IPX4, donc résistants à la sueur et aux éclaboussures ; pratique pour les séances sportives. Le boîtier est quant à lui très compact, et ne pèse que 45 grammes (sans les écouteurs). Il pourra donc se glisser facilement dans une poche.

Ces écouteurs true wireless sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint, ce qui leur permet d’enregistrer jusqu’à huit appareils appairés, mais aussi de se connecter simultanément à deux sources. Les Jabra Elite 85T s’accompagnent également d’une application, Sound+ de Jabra, qui fourmille de fonctionnalités : modifier les fonctions des boutons physiques, activer une option de mise en veille automatique ou de mise en pause d’une musique lors du retrait des écouteurs, ou encore l’activation de la réduction de bruit active.

Justement, cette dernière est très bien maîtrisée par cette paire d’écouteurs. Leur format intra-auriculaire, qui renforce l’isolation passive, aide à se couper du monde qui nous entoure. Les Elite 85T proposent différents modes de réduction de bruit active, du mode complet au mode transparent, lequel vous permet d’entendre les bruits environnants dans certaines situations qui le nécessitent. Depuis l’application, vous pourrez gérer ces différents niveaux, et configurer ce mode en fonction du type d’activité que vous ferez au moment T.

Autrement, au niveau de la qualité sonore, ces écouteurs sont portés sur les médiums, sans qu’ils n’oublient les basses pour autant. Pour faire simple, les Elite 85T proposent une signature sonore qui pourra convaincre le plus grand nombre. Dans le cas contraire, un égaliseur sera disponible sur l’application pour moduler tout cela.

Enfin, côté autonomie, nous avons pu utiliser les écouteurs avec la réduction de bruit active pendant un peu plus de 6 heures lors de notre test. De son côté, la marque annonce une autonomie de 5,5 heures pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 7 heures sans la réduction de bruit. Avec l’étui, la batterie sera prolongée jusqu’à 25 heures. Pour une recharge complète dans le boîtier, il faudra patienter environ 1h10.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Jabra Elite 85T.

