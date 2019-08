Pratiques et utiles, les enceintes connectées ont envahi les foyers partout dans le monde. Vous n’avez pas encore la vôtre ? Aujourd’hui, c’est peut-être le bon moment de sauter le pas avec une remise de 35 euros sur l’Amazon Echo Dot, faisant passer son prix de 59,99 euros à 24,99 euros.

Les premiers pas vers la domotique passent généralement par le biais d’une enceinte connectée. Oui, mais laquelle ? L’Amazon Echo Dot intégrant l’assistant Alexa est une sérieuse alternative à Google Home, qui plus est quand l’enceinte connectée d’Amazon est remisée à 24,99 euros.

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte un design tout rond tout mignon, il passe clairement inaperçu sur un meuble. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative.

Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête. Exemple : « Alexa, joue de la musique », « Alexa, quel est la météo aujourd’hui ? » ou encore « Alexa, allume la lumière ». Eh oui, l’assistant virtuel ne serait rien sans la ribambelle d’objets connectés disponibles. En vérifiant la compatibilité avec l’Echo Dot au préalable, vous pouvez alors garnir votre intérieur avec des ampoules connectées, des prises connectées, des aspirateurs connectés et bien d’autres.

Alexa prend par ailleurs en charge les « Skills » pour personnaliser encore plus l’expérience domestique en fonction de vos envies. Ils permettent notamment d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack pour améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Amazon Echo Dot.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design qui passe inaperçu

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Une sérieuse alternative à Google Home Mini

L’Echo Dot (3e génération) s’affiche à 24,99 euros sur Amazon, au lieu d’une soixantaine d’euros en temps normal.

Retrouvez l'Echo Dot à 24,99 euros sur Amazon