Aussi inattendu que satisfaisant, le Lenovo Smart Clock est disponible à moitié prix à la Fnac, chez Darty ou chez Boulanger soit à 49,99 euros au lieu de 99,99.

Le Lenovo Smart Clock est l’une de nos curiosités technologiques préférée de cette année 2019. Ce réveil intelligent est un assistant vocal sous l’OS Smart Display de Google. Face à la multiplication dans les foyers de Google Home ou Amazon Echo, ce produit est clairement une bonne alternative — ou complément — pour rendre votre maison plus intelligente. Pour cette Black Week, le Lenovo Smart Clock est à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Le Lenovo Smart Clock en bref

Un réveil compact et bien designé

La présence de Google Assistant

Un écran qui s’adapte aux conditions d’utilisation

Le Lenovo Smart Clock est disponible pour 49,99 euros au lieu de 99,99 euros soit une réduction de presque 50 % ! Il est disponible chez la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Le Lenovo Smart Clock en détail

Pour créer une « maison intelligente » parfaite, il faut passer par un réveil connecté et justement, ce Lenovo Smart Clock est l’une des toutes meilleures options. Avec un design qui rappelle grandement les produits Google Home grâce à ce revêtement en tissu, il s’accordera parfaitement à toute installation déjà existante. Puisqu’il fonctionne sous l’OS Smart Displays de Google, on a droit à une intégration totale de l’assistant de Mountain View pour créer tout un écosystème entre son smartphone et ses différents appareils intelligents.

Ce produit possède un écran de 4 pouces et, réveil oblige, on se demande s’il ne va pas causer de problèmes en pleine nuit en nous arrachant la rétine. Pas de panique, tout a été bien pensé dans cette dalle IPS LCD d’une définition de 800 x 400 pixels puisque son affichage va s’adapter à son environnement, plus la luminosité de la pièce sera élevée, plus celle de l’écran le sera et inversement. Dans le noir complet, le réveil n’affichera plus que du noir et blanc pour éviter de faire mal aux yeux. Encore mieux.

À l’arrière, on trouve le traditionnel bouton « on-off » du micro pour éviter de se sentir écouté à tout bout de champ comme sur les produits Google Home et une prise USB pour charger un appareil supplémentaire comme son smartphone. Pour plus d’informations sur le Lenovo Smart Clock, vous pouvez lire notre test complet dans lequel nous expliquons plus en profondeur pourquoi nous avons été séduits.

