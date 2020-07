Le Xiaomi Mi Band 5 est en promotion seulement 1 mois après son lancement

Le Xiaomi Mi Band 5, le très récent bracelet de fitness connecté de la marque chinoise, est déjà en promotion sur Amazon. Il est aujourd'hui disponible à 35 euros au lieu de 40 lors de son lancement.

Disponible depuis moins d’un mois, le Mi Band 5 reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le Mi Band 4, mais avec un écran un peu plus grand. D’autres nouveautés intéressantes sont au programme, pour un prix déjà réduit sur Amazon.

En bref

Un écran OLED plus grand que l’ancien modèle

Une belle autonomie, toujours d’environ 14 jours

Le nouveau système pratique de recharge magnétique

Le Xiaomi Mi Band 5 est actuellement disponible à seulement 35 euros sur Amazon, contre 40 à sa sortie. Une légère réduction de 5 euros donc, tout de même appréciable pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de ce nouveau bracelet.

Le Mi Band 5 est la nouvelle version du bracelet connecté de Xiaomi. Il arbore une dalle OLED légèrement plus grande de 1,1 pouce, contre 0,95 pour l’ancien modèle. Il conserve toutefois le même design avec un écran allongé et un bracelet en caoutchouc assez doux.

Cet écran d’une définition de 126 x 294 pixels affiche de nombreuses informations, même vos messages. Nouveauté de cette version : elle profite de différentes horloges issues de licences comme Bob L’Éponge, Détective Conan, Hatsune Miku ou Neon Genesis Evangelion.

On retrouve également des fonctionnalités inédites par rapport au Mi Band 4. La version européenne se dote d’une puce NFC pour le paiement sans contact via Google Pay. Il est également possible de contrôler son appareil photo à distance avec son smartphone. De plus, il accueille un nouveau système de charge magnétique très pratique grâce à deux électrodes, avec une autonomie toujours aussi bonne puisqu’elle est estimée à 14 jours par le constructeur.

Bracelet connecté oblige, le Mi Band 5 offre un suivi personnalisé des activités ou encore de sommeil, avec même un capteur de fréquence cardiaque intégré. Il peut suivre pas moins de 11 activités sportives différentes. Xiaomi a aussi décidé de mettre en avant la santé féminine, où ce bracelet permet aux femmes de faire un suivi de leur cycle menstruel. Toutes les mesures et données sont synchronisées avec l’application Mi Fit disponible sur iOS et Android, via une analyse complète avec des graphiques, par exemple.

