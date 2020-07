Le Xiaomi Mi Band 5 est 15 € moins chers pour les soldes chez Darty

Le Xiaomi Mi Band 5, dernier de la lignée des bracelets connectés chez le constructeur chinois, est en promotion à l'occasion des soldes. On le trouve à 35 euros chez Darty, au lieu de 49.

Le Xiaomi Mi Band 5 est à peine sorti qu’il connaît de nombreuses promotions. Le dernier arrivé de chez Xiaomi sur ce secteur arbore un écran plus grand que celui de son prédécesseur, mais aussi de nouvelles fonctionnalités comme le suivi du cycle menstruel pour les femmes et bien d’autres surprises.

En bref

Un écran OLED de 1,1 pouce

Une autonomie de 14 jours

Le nouveau système de recharge magnétique

Au lieu de 49 euros, le Xiaomi Mi Band 5 est aujourd’hui disponible à 35 euros chez Darty, soit une économie de 15 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

L’une des différences notables du Mi Band 5 par rapport à la version précédente, c’est son écran plus grand. Le bracelet connecté de Xiaomi passe d’une dalle OLED de 0,94 pouce à 1,1 pour gagner en confort d’utilisation. Si l’écran s’agrandit légèrement, le design reste peu ou prou le même et conserve son écran allongé ainsi que son bracelet en caoutchouc doux.

D’autres nouveautés sont à retrouver avec notamment l’arrivée d’un chargeur magnétique. Ce dernier se branche au dos grâce à deux électrodes, ce qui permet surtout de ne plus enlever le boitier du bracelet pour recharger l’appareil. D’ailleurs, une seule charge offre environ 14 jours d’utilisation.

Le Mi Band 5 profite aussi de nouvelles fonctionnalités. Si l’on regrette de ne pas encore avoir de NFC sur la version française, on pourra se consoler avec l’arrivée de nouveaux cadrans tout droit issus de licences comme Bob L’Éponge, Détective Conan, Hatsune Miku ou Neon Genesis Evangelion. En plus de pouvoir lire vos messages et analyser votre fréquence cardiaque, vous pourrez aussi contrôler l’appareil photo de votre smartphone à distance avec cette nouvelle version.

Le bracelet propose un suivi précis et personnalisé de vos activités et de votre santé. Il pourra suivre pas moins de 11 activités sportives différentes et même votre sommeil. Toutes ces mesures sont synchronisées avec l’application Mi Fit disponible sur iOS et Android. Elle rendra compte de vos activités et proposera même quelques graphiques pour une meilleure analyse.

Pour finir encore avec une nouveauté : ce Mi Band 5 permet désormais aux femmes de suivre leur cycle menstruel.

Notre test du Xiaomi Mi Band 5 sera bientôt disponible sur Frandroid.

