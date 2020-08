Amazon Echo Show : le modèle 8 pouces est au même prix que celui de 5 pouces

Lenovo a son Smart Display, Google son Nest Hub et Amazon... son Echo Show. La version 8 pouces de cet écran connecté embarquant l'assistant Alexa est aujourd'hui disponible à 89 euros au lieu de 129, soit le même prix que le modèle 5 pouces à son lancement.

L’Echo Show propose toutes les fonctionnalités d’une enceinte connectée avec Alexa, mais avec un écran greffé sur le devant. Ce dernier permet tout simplement de proposer de nouvelles interactions avec l’assistant d’Amazon, comme afficher la météo ou même des recettes de cuisine. D’ailleurs, la version 8 pouces de ce produit pratique du quotidien est justement en promotion.

En bref

La bonne qualité de l’enceinte

Interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

Au lieu de 129 euros, l’Amazon Echo Show 8 est aujourd’hui disponible à 89 euros sur le plateforme du géant américain. À savoir : c’est le même prix que l’Echo Show 5 à sa sortie.

Pour en savoir plus 👇

L’Amazon Echo Show 8 n’est pas différent de l’Echo Show 5. Lui aussi prend l’aspect d’une tablette avec une enceinte dans le dos. Il embarque également toutes les fonctionnalités liées à Alexa, mais avec un grand écran de 8 pouces à la place d’un plus petit de 5 pouces. Vous contrôlerez alors l’assistant par la voix, mais aussi du bout des doigts.

La dalle est de bonne facture et affiche une définition HD suffisante pour afficher de nombreuses informations. Il est possible de naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses souvenirs de vacances – comme le fait un cadre photo numérique, par exemple. L’Echo Show 8 est même capable de passer des appels vidéos, mais il y a un mais. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si votre interlocuteur possède un Echo Show ou s’il a installé l’application Alexa sur son smartphone/tablette.

Ce produit est avant tout considéré comme un hub central pour votre maison connectée. Il sera donc possible de contrôler l’ensemble de vos objets connectés, que ce soit vos ampoules, vos prises électriques et bien d’autres. Notez d’ailleurs qu’il est possible de désactiver le microphone si vous préférez un usage au touché.

Notre guide d’achat

