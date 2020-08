20 euros de réduction sur la balance connectée Withings Body+

Ce n'est pas parce que l'été se termine bientôt qu'il ne faut pas arrêter de faire attention à son corps. Avec la balance connectée Withings Body+, suivez votre poids, votre masse musculaire, votre graisse, etc. à prix réduit. Sur Amazon, son prix passe de 99 à 79 euros.

Withings est un expert des objets connectés pour la santé. L’un de ses produits phares est la balance connectée Body+. Elle enregistre de nombreuses données en plus de votre poids et offre un suivi via votre smartphone. Elle est en réduction sur Amazon, à 79 euros au lieu de 99.

En bref

De nombreuses données à récolter

8 profils différents

Une application complète

La balance connectée Withings Body+ est disponible à 79 euros sur Amazon au lieu de 99 dans son coloris Blanc ou Noir.

Pour en savoir plus 👇

Avec cette balance, le suivi de votre régime sera encore plus efficace. Contrairement à un pèse-personne classique, elle ne va pas seulement mesurer votre poids, mais aussi d’autres données comme votre pourcentage de graisse et d’eau, ainsi que de la masse musculaire et de la masse osseuse. Pratique pour mieux analyser votre composition corporelle pour l’adapter au mieux à votre objectif.

Toutes ces données sont ensuite transférées dans l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android) dans laquelle vous trouver de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’ajouter un objectif de poids et de transférer ses données dans une autre application santé comme Apple Health ou Google Fit.

Mais vous n’avez pas forcément de votre smartphone pour lire vos données, la balance intègre un écran LCD et vous propose même un historique de vos mesures sur les 8 dernières réalisées pour vous illustrer votre évolution. Connectée au Wi-Fi, la balance vous proposera une icône avec la météo du jour pour commencer la journée du bon pied.

