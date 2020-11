La plus petite des enceintes connectées de Google, la Nest mini, est à -58 %

La petite Google Nest Mini est l’une des enceintes connectées qui a le plus démocratisé les assistants vocaux. Son design tout mimi, sa taille, ses qualités et le fait de ne pas être trop chère, 59 euros, en font un produit coup de cœur. Il est actuellement proposé à 24,99 euros sur la Fnac et chez Darty pour une période limitée.

Il n’est plus vraiment besoin de présenter la Google Nest mini. Cette petite enceinte connectée est la porte d’entrée la moins coûteuse pour entrer dans l’univers des enceintes avec l’Assistant Google intégré. Un élégant galet qui de par sa taille réduite s’installe presque partout. Si elle vous titillait, n’hésitez plus elle est actuellement à -58 % chez Darty et à la Fnac.

En bref

Design aussi élégant que compact

L’Assistant Google toujours aussi efficace

Le qualité du rendu sonore est très honorable

Cette enceinte connectée est un produit qui n’est pas très coûteux. Elle se trouve en général à 59 euros et en cette période de promotions elle est à 24,99 euros à la Fnac et chez Darty. Elle est donc à moitié prix, donc pourquoi ne pas en prendre une seconde, pour le prix d’une en temps normal ? Même dans un studio la seconde trouvera bien une place dans la salle de bain non ?

Pour en savoir plus 👇

Le format de la Nest mini a de nombreux avantages. Elle est discrète, son design est plutôt plaisant au regard et sa robe en tissus au toucher. Elle peut s’installer partout. Dans votre salon, sur votre table de nuit pour vous réveiller ou vous endormir en musique. Elle se faufilera aussi bien dans la salle de bain que la cuisine, il suffit d’une surface plane disponible ou d’un simple clou pour la faire tenir au mur. L’installation est simplissime, il suffit de passer par l’appli Google Home sur Android et iOS.

Pour régler le son manuellement, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur les extrémités tactiles du produit. La puissance sonore est identifiée par 5 LED bien visibles sous le tissu de l’enceinte. Un switch est aussi présent pour déactiver le micro. Ce dernier est très efficace et permet de se faire parfaitement entendre de l’Assistant Google. Ce dernier se fera ensuite un plaisir de répondes à toutes vos questions ou de contrôler selon vos ordres vos objets connectés.

Niveau rendu audio, nous avons un produit assez étonnant. Malgré sa taille, Google a réussi à donner au son du punch, une qualité très honnête si on prend en compte la taille de la bête. Notez que c’est seulement dans les plus hauts volumes que le micro aura un peu de mal à capter vos ordres.

N’hésitez pas à consulter notre test détaillé de la Google Nest mini pour en savoir plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Google Nest Mini.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.