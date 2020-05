600 euros de remise pour ce PC gamer équipé de l’architecture Zen 2 de la PS5

L'Asus ROG Zephyrus G14 est un excellent laptop gaming qui bénéficie en avant-première de l'architecture Zen 2 des nouveaux processeurs AMD. La configuration avec un GPU GTX 1650 Ti et un SSD 512 Go passe aujourd'hui de 1 699 à "seulement" 1 099 euros lors des French Days.

Annoncé au CES 2020, l’Asus ROG Zephyrus G14 est un ultraportable orienté gaming très performant qui s’équipe de la nouvelle génération des processeurs AMD Ryzen, que l’on retrouvera très bientôt avec la PlayStation 5. Intéressés ? Il bénéficie aujourd’hui d’une remise exceptionnelle de 600 euros pendant les French Days.

En bref

L’écran 14 pouces à 120 Hz

Les performances de haute volée

Un excellent rapport qualité/prix lors des French Days

Au lieu de 1 699 euros, l’Asus ROG Zephyrus G14 équipé d’un AMD Ryzen 5 4600HS, d’une GTX 1650 Ti épaulé par 8 Go de RAM et d’un SSD 512 Go est aujourd’hui disponible à « seulement » 1 099 euros via Acheter sur Google avec le code promo FRENCHDAYSMAI20.

On le trouve également à 1 199 euros sur Darty.

L’Asus ROG Zephyrus G14 propose un design plutôt compact, même s’il est loin d’atteindre la finesse des meilleurs ultrabooks du marché, et élégant, notamment grâce à la finition argentée de son châssis qui est contrasté avec les bordures noires autour de sa dalle IPS LCD.

Sa dalle IPS LCD de 14 pouces est d’excellente facture et affiche de belles couleurs, d’autant plus qu’elle a d’ailleurs la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité exemplaire à l’écran. De plus, les jeux vidéo gourmands tournent sans problème grâce à son CPU Ryzen Zen 2 qui équipera la prochaine PS5, sans oublier le performant GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti qui a aussi son mot à dire dans cette affaire. Le tout est épaulé par 8 Go de RAM.

Son autonomie n’est en revanche pas digne d’un ultrabook, mais plutôt d’un laptop gaming classique. Ses composants énergivores et son écran gourmand font qu’il tient entre 5 à 6 heures sur une seule charge, mais pas plus. On se réconforte toutefois avec la recharge rapide en USB C jusqu’à 65 W, proposée en complément de la recharge propriétaire pour éviter de multiplier les adaptateurs en déplacement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Zephyrus G14.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Asus ROG Zephyrus G14.

